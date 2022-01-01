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İşte Çabuk Acıktıran Yiyecekler

Açlığımızı bastırsın ya da tok tutsun diye tüketilen bazı besinler aslında çok acıktıran yiyecekler olabilir. Kısa süreliğine doymuş gibi hissetsek de hemen yine acıkırız. Bu yiyecekleri tükettiğinizde farkında olmadan çok daha çabuk acıkıyorsunuz.

  1. Buğday ekmeği<br> Kan şekeri dengenizi bozan buğday ekmeği çok çabuk acıkmanıza neden oluyor.

    Buğday ekmeği
    Kan şekeri dengenizi bozan buğday ekmeği çok çabuk acıkmanıza neden oluyor.

  2. Yumurta beyazı <br> Yumurta sarısının düşmanınız olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yumurtanın sadece beyazını yediğinizde daha çabuk acıkıyorsunuz.

    Yumurta beyazı
    Yumurta sarısının düşmanınız olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Yumurtanın sadece beyazını yediğinizde daha çabuk acıkıyorsunuz.

  3. Peynir<br> Peynirde bulunan kazein beyinde eroin ve morfine benzer bir etki bırakıyor. Yani yedikçe daha fazlasını istiyorsunuz. Doymak için peynirin yanında sebze yiyin.

    Peynir
    Peynirde bulunan kazein beyinde eroin ve morfine benzer bir etki bırakıyor. Yani yedikçe daha fazlasını istiyorsunuz. Doymak için peynirin yanında sebze yiyin.

  4. Suşi<br> Basit karbonhidratlar vücutta hızlıca ayrılarak çabuk acıkmanıza neden oluyor. Suşide bulunan beyaz pirinç de bu karbonhidratlardan bir tanesi.

    Suşi
    Basit karbonhidratlar vücutta hızlıca ayrılarak çabuk acıkmanıza neden oluyor. Suşide bulunan beyaz pirinç de bu karbonhidratlardan bir tanesi.

  5. Meyveli yoğurt <br> Hazır aldığınız meyveli yoğurtlar bolca şeker içerdiği için çabuk acıkmanıza neden oluyor. Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız süzme yoğurda meyve ve kuruyemiş ekleyerek kendi yoğurdunuzu kendiniz hazırlayın.

    Meyveli yoğurt
    Hazır aldığınız meyveli yoğurtlar bolca şeker içerdiği için çabuk acıkmanıza neden oluyor. Sağlıklı bir atıştırmalık istiyorsanız süzme yoğurda meyve ve kuruyemiş ekleyerek kendi yoğurdunuzu kendiniz hazırlayın.

  6. Meyve suyu<br> Meyveler şeker bakımından oldukça zengin olduğu için liflerini attığınızda kan şekerinizi yükseltebilir. Bu nedenle meyve suyu içmek yerine meyveleri olduğu gibi yiyin.

    Meyve suyu
    Meyveler şeker bakımından oldukça zengin olduğu için liflerini attığınızda kan şekerinizi yükseltebilir. Bu nedenle meyve suyu içmek yerine meyveleri olduğu gibi yiyin.

  7. Şekerli kahvaltılık gevrek <br> Rengarenk şekerli gevreklerin oldukça iştah açıcı olduğunu biliyoruz ancak uzun süre tok kalmak istiyorsanız bunun yerine yulaf ezmesi, ceviz ve kuru üzümü karıştırarak tüketin.

    Şekerli kahvaltılık gevrek
    Rengarenk şekerli gevreklerin oldukça iştah açıcı olduğunu biliyoruz ancak uzun süre tok kalmak istiyorsanız bunun yerine yulaf ezmesi, ceviz ve kuru üzümü karıştırarak tüketin.

  8. Tuzlu kraker<br> Yüksek sodyum içeren yiyecekler susuz kalmanıza neden olur. Yapılan bir araştırmaya göre her zaman susuzluk ve açlığı birbirinden ayıramıyoruz.

    Tuzlu kraker
    Yüksek sodyum içeren yiyecekler susuz kalmanıza neden olur. Yapılan bir araştırmaya göre her zaman susuzluk ve açlığı birbirinden ayıramıyoruz.