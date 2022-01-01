Ne Kadroya Ne De Diziye Acıdı Finali Resmen Duyurdu!
Show TV'nin büyük umutlarla yayın hayatına başlayan dizisi için erken final kararı çıktı! Çarşamba akşamları ekrana gelen Oğlum dizisi maalesef reytinglerde rakiplerine yenik düştü.
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Sezon ortasında rakiplerini sollamak için son dizi bombası Oğlum'u yayın hayatına sokan Show TV'de şu sıralar işler tersine döndü. İlk bölümü ile büyük ses getiren dizi Oğlum, beklenen başarıyı sağlayamadı ve rakiplerinin gerisinde kalarak 'havlu attı'. Oğlum için erken final kararı çıktı, kanal bunu resmen duyurdu.
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Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile ekran macerasına çok iddialı bir giriş yapan dizi Oğlum'un final yapacak olması seyirciyi de kızdırdı. Sosyal medyada onlarca yorum alan dizi için seyirci yapımcıya ve kanala seslendi.
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Başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden ve Nihal Yalçın, Timur Acar, Feyyaz Duman, Serhat Teoman gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin dram yüklü olması seyirciyi içine çekmiş ve ekran başına kilitlemişti.
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Sağlam oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilk bölümlerde ilgi gösterse de dizi bir türlü beklenen başarıyı sağlayamadı. Çarşamba akşamları Kanal D'deki Sadakatsiz, ATV'deki Kuruluş Osman, TRT'deki Kara Tahta'nın gerisinde kaldı.
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11. yeni bölümü ile yarın yani 20 Nisan'da ekrana gelecek olan dizi birkaç bölüm sonra ekran macerasına son verecek.