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Görümce İle İlk Pozu!

Şarkıcı Hadise müstakbel eşi Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında. Daha önce müstakbel kayınvalidesi ile bir pozunu paylaşan Hadise şimdi de görümcesinin doğum gününü böyle kutladı.

  1. Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan Hadise, müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcı, Dinçerler'in kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

    Bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan Hadise, müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı. Ünlü şarkıcı, Dinçerler'in kardeşiyle birlikte çekilen fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

  2. Hadise, geçtiğimiz ocak ayında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. 36 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı ve "Bizim bölümümüz başlasın" notunu düştüğü video ile magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu.

    Hadise, geçtiğimiz ocak ayında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. 36 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı ve "Bizim bölümümüz başlasın" notunu düştüğü video ile magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu.

  3. Konserde nişan fotoğraflarını yayınladı: 15 Mart'ta aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan popçu, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu?nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına sürpriz yapmıştı.

    Konserde nişan fotoğraflarını yayınladı: 15 Mart'ta aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nişan töreninden görüntü sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi imzalatan popçu, İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu?nda verdiği konserde hem sevenlerine hem de nişanlısına sürpriz yapmıştı.

  4. Sahneye getirilen tabureye oturan Hadise, Mehmet Dinçerler için Sam Smith?in 'Lay Me Down' şarkısını seslendirmiş, bu sırada dev ekrana ünlü çiftin nişanından kareler yansıtılmıştı.

    Sahneye getirilen tabureye oturan Hadise, Mehmet Dinçerler için Sam Smith?in 'Lay Me Down' şarkısını seslendirmiş, bu sırada dev ekrana ünlü çiftin nişanından kareler yansıtılmıştı.

  5. En tatlı ruha mutlu yıllar: <br> Tüm bunların ardından Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise'den sürpriz bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda Dinçerler'in kardeşi Tuğba'nın düğününe katılan ve müstakbel görümceleriyle bol bol eğlenen 36 yaşındaki şarkıcı, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin doğum gününü paylaşımla kutladı.

    En tatlı ruha mutlu yıllar:
    Tüm bunların ardından Dinçerler ile evlilik hazırlığı yapan Hadise'den sürpriz bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz aylarda Dinçerler'in kardeşi Tuğba'nın düğününe katılan ve müstakbel görümceleriyle bol bol eğlenen 36 yaşındaki şarkıcı, nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin doğum gününü paylaşımla kutladı.

  6. Hadise, görümcesiyle ilk olan bu karesine; "Happy birtday to the sweetest soul" (En tatlı ruha mutlu yıllar) notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.

    Hadise, görümcesiyle ilk olan bu karesine; "Happy birtday to the sweetest soul" (En tatlı ruha mutlu yıllar) notunu düşerek takipçilerinin beğenisine sundu.

  7. Peki ailesine düşkünlüğü ile bilinen Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler kimdir, anne, babası kimdir birlikte bakalım...

    Peki ailesine düşkünlüğü ile bilinen Hadise'nin nişanlısı Mehmet Dinçerler kimdir, anne, babası kimdir birlikte bakalım...

  8. Mehmet Dinçerler ünlü kahve markası Gloria Jean's'in Türkiye CEO'su babası ise Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'dir. Aslen Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler 34 yaşında. Hadise ile arasında 3 yaş fark var. Peki Mehmet Dinçerler annesi kim, kaç kardeşler? İşte Mehmet Dinçerler ailesi

    Mehmet Dinçerler ünlü kahve markası Gloria Jean's'in Türkiye CEO'su babası ise Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'dir. Aslen Gaziantepli olan Mehmet Dinçerler 34 yaşında. Hadise ile arasında 3 yaş fark var. Peki Mehmet Dinçerler annesi kim, kaç kardeşler? İşte Mehmet Dinçerler ailesi

  9. Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler 34 yaşında ve Oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

    Mehmet Dinçerler aslen Gazianteplidir. Mehmet Dinçerler 34 yaşında ve Oğlak burcudur. 1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

  10. İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

    İş dünyasının en başarılı isimleri arasında gösterilen Mehmet Dinçerler, Türkiye'de öncü konumunda. Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

  11. Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

    Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti.

  12. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

    Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

  13. Mehmet Dinçerler'in babası, küçük kız kardeşi, annesi, ablası, eniştesi ve yeğenleri

    Mehmet Dinçerler'in babası, küçük kız kardeşi, annesi, ablası, eniştesi ve yeğenleri