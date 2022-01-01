Hadise, geçtiğimiz ocak ayında parmağındaki yüzüğü gösteren bir video ile Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. 36 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı ve "Bizim bölümümüz başlasın" notunu düştüğü video ile magazin gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu.