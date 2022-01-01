Erdoğan-Bahçeli buluşmasında Rusya-Ukrayna savaşı, ile ekonomdeki son gelişmelerin masaya yatırıldığı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Bahçeli'nin Suriyelilere sığınmacılara yönelijk dönük mesajlarının da ele alındığı belirtiliyor.

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