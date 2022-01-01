Erdoğan Ve Bahçeli İftarda Buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.
-
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan il MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin iftar görüşmesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleşti.
-
İki lider geçtiğimiz Ramazan ayında da Cumhurbaşkanığı'nda Özbek Otağı'nda iftar yemeğinde biraraya gelmişti.
-
Erdoğan-Bahçeli buluşmasında Rusya-Ukrayna savaşı, ile ekonomdeki son gelişmelerin masaya yatırıldığı tahmin ediliyor. Aynı zamanda Bahçeli'nin Suriyelilere sığınmacılara yönelijk dönük mesajlarının da ele alındığı belirtiliyor.
-
-
-
-
-
-