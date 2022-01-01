Whatsapp O Özelliğini Değiştiriyor

İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sponsorlu İçerik
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Maske için gözler Bilim Kurulu toplantısında
Maske için gözler Bilim Kurulu toplantısında
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Soylu, vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Bakanlıktan 'Kinder' ithalatına yeni düzenleme
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
Yargıtay karar verdi: Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
MEB, yurt dışına öğrenci göndermek için talep topluyor
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
TUS tercihleri başladı: 26 Nisan'a kadar sürecek
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
Ayasofya Camii'nin 'İmparatorluk Kapısı'ndaki tahribata inceleme
MEB yeni dönemde 3 noktaya odaklanacak
MEB yeni dönemde 3 noktaya odaklanacak
İçişleri Bakanlığı: 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
İçişleri Bakanlığı: 36 bin 344 düzensiz göçmen yakalandı
Bakan Bozdağ: Test sonucum negatife döndü
Bakan Bozdağ: Test sonucum negatife döndü
ÖTV düzenlemesi ile fiyatları düşecek telefonlar...
ÖTV düzenlemesi ile fiyatları düşecek telefonlar...
Bakan açıkladı...EYT çalışması Hükümetin gündeminde yok!
Bakan açıkladı...EYT çalışması Hükümetin gündeminde yok!
3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor? Bakan açıkladı
3600 ek gösterge düzenlemesi kimleri kapsıyor? Bakan açıkladı
'Emekli ikramiyesi ile asgari ücret artışı henüz gündemimizde yok!'
'Emekli ikramiyesi ile asgari ücret artışı henüz gündemimizde yok!'
43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar
43 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Toz taşınımı, sağanak ve rüzgar

Whatsapp O Özelliğini Değiştiriyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzun süredir test ettiği ?Topluluklar? altyapısını resmi olarak tanıttı. Şirket ayrıca son görülme özelliğini seçenekli hale getiriyor. İşte yeni gelen özellikler...

  1. WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.

    WhatsApp dünya genelinde 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Uygulamanın güncellenmesinde kullanıcı taleplerinin de etkisi bulunuyor.

  2. SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı. Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.

    SON GÖRÜLMEDE SEÇENEK WhatsApp'ın son görülme özelliği uygulamaya en son ne zaman girdiğinizi gösteriyor. WhatsApp'ta bu özelliği kapatma hakkınız bulunuyor. Bunu kapattığınız zaman bu sefer de hiç kimse son görülmenizi göremiyor. WhatsApp seçenek isteyen kullanıcıları dinledi ve son görülmenizi kimlere açıp kimlere kapatacağınızı size bırakacak bir geliştirme yaptı. Yakında kullanıcılara sunulması beklenen güncellemeyle özelliğin geleceği tahmin ediliyor. Tıpkı Instagram yakın arkadaşlara benzer bir mantıkla çalışacak geliştirmede kimlerin sizi görüp göremeyeceğine dair bir liste yapacaksınız.

  3. WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.

    WhatsApp uzun zamandır testlerini yaptığı Topluluklar altyapısını sonunda görücüye çıkardı. Yakında tüm kullanıcılara açılacak olan uygulamada 4 yeni özellik öne çıkıyor.

  4. MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ İfadeler - WhatsApp?ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.

    MESAJLARA EMOJİ TEPKİSİ GELDİ İfadeler - WhatsApp?ta yeni sunulacak ifade simgeleriyle insanlar, sohbetlerde bir sürü yeni mesaj atmak yerine düşüncelerini hızlıca paylaşabilecek.

  5. Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor. Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.

    Tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilen mesajlara emoji'yle tepki vermek mümkün oluyor. Yakında kullanıma sunulacak olan Topluluklar altyapısıyla birlikte kişiler gelen mesajlara cevap yazmak yerine altı farklı emoji ile tepki verebilecek.

  6. YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

    YÖNETİCİ TARAFINDAN SİLME Grup yöneticileri uygun olmayan veya sorunlu mesajları herkesin sohbetinden silebilecek.

  7. DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI 100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.

    DOSYA PAYLAŞMA LİMİTİ ARTTI 100 MB gibi yetersiz bir seviyede olan WhatsApp'tan dosya gönderme limiti 2 GB'a çıkarıldı.

  8. DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tasarlanan özellikle 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği de kullanıam sunulacak.

    DAHA BÜYÜK SESLİ ARAMA GRUPLARI Mesajlaşmaktansa konuşmanın daha uygun olduğu durumlar için tasarlanan özellikle 32 kişinin katılabileceği tek dokunuşla sesli arama özelliği de kullanıam sunulacak.

  9. GRUP ANKETİ GELİYOR WhatsApp rakiplerinde olan birçok özellik için hala çalışmalarını sürdürüyor. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği de bunlar arasında. iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi. Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.

    GRUP ANKETİ GELİYOR WhatsApp rakiplerinde olan birçok özellik için hala çalışmalarını sürdürüyor. Grup sohbetlerinde anket düzenleme seçeneği de bunlar arasında. iOS'taki 22.8.0.72 beta sürümüyle gelecek olan anket seçeneğinin ilerleyen zamanlarda Android cihazlar için de geliştirileceği belirtildi. Gruplarda insanlar oylama yapabilecek. Ancak özelliğin nasıl kontrol edileceği belli değil.