Yeşile Dönen Yumurta Sarısına Dikkat!

Uzm. Dyt. Işın Sayın ?Yumurta kolinden zengin olduğu için beyin sağlığı için vazgeçilmezdir. Sarı kısmındaki yüksek A vitamini sayesinde yumurtanın görme fonksiyonlarını ve bağışıklığı güçlendirici, hücre yenileyici ve kanser önleyici etkisi de yüksektir. B vitamininden de zengin olduğundan saç, tırnak, beyin ve cilt için yumurta çok değerlidir. Ancak birçok besinde olduğu gibi pişirme tekniği yumurtadan da ne kadar yararlanabileceğimizi etkiler. Yumurta toplam 10 dakika ocakta kalmalı ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılmalıdır. Böylece tam pişmiş yumurta elde edilir. Bu yumurta, besin değeri en yüksek yumurtadır.? dedi.