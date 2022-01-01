Yeşile Dönen Yumurta Sarısına Dikkat!
Yumurta kahvaltı öğünlerinin vazgeçilmez yiyeceği ve proteinli gıdasıdır. Uzmanlara göre fazla haşlanan yumurtaların sağlık açısından riskli olduğunu belirtilmektedir. Peki yeşile dönen yumurta yenir mi, Yumurta sarısı neden grileşir? İşte yeşile dönen yumurta sarısı ile ilgili tüm merak edilenler...
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Yumurta hem sağlıklı hem de lezzetli besinlerden biridir. Az kalori olsuğundan ve protein bakımından besleyici olduğundan doktorlar tarafından tüketilmesi en çok tavsiye edilen yiyeceklerden biridir. Ama pişiriken süresi doğru ayarlamak ve fazla pşirmemek gerekiyor. Çünkü yumurta sarısının etrafında oluşan yeşil-gri halka, besin değerini düşürüyor.
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Uzman Diyetisyen Işın Sayın yumurtanın Türk mutfağında sevildiğini ancak doğru yöntemlerle pişirilmediği için elde edilebilecek besin değerinin eksik kaldığını söyledi.
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Uzm. Dyt. Işın Sayın ?Yumurta kolinden zengin olduğu için beyin sağlığı için vazgeçilmezdir. Sarı kısmındaki yüksek A vitamini sayesinde yumurtanın görme fonksiyonlarını ve bağışıklığı güçlendirici, hücre yenileyici ve kanser önleyici etkisi de yüksektir. B vitamininden de zengin olduğundan saç, tırnak, beyin ve cilt için yumurta çok değerlidir. Ancak birçok besinde olduğu gibi pişirme tekniği yumurtadan da ne kadar yararlanabileceğimizi etkiler. Yumurta toplam 10 dakika ocakta kalmalı ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altı kısılmalıdır. Böylece tam pişmiş yumurta elde edilir. Bu yumurta, besin değeri en yüksek yumurtadır.? dedi.
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?Kayısı kıvamında denilen yarı pişmiş veya pişmemiş yumurtada biotin adlı vitamin avidin adlı proteini bağlar, bu nedenle her ikisinden de yararlanamayız? diyen Uzm. Dyt. Işın Sayın ?Yumurta tam piştiğinde ise bu istenmeyen kimyasal birleşme önlenir. Yani en sağlıklı yumurta, tam pişmiş yumurtadır. Böylece hem avidinden hem de biotinden yararlanabiliriz? şeklinde konuştu.
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YEŞİL-GRİ HALKAYA DİKKAT!
Uzman Diyetisyen Işın Sayın ?Demir eksikliği anemisinde günde bir yumurtanın doğru bir tercihtir. Ancak 10 dakikadan fazla piştiğinde yumurta sarısı etrafında demir sülfür halkası olarak bilinen bir yeşil-gri halka meydana gelir. Bu da demirden yararlanmamızı engeller. Oysa yumurta demir minerali için çok iyi bir kaynaktır. Demir eksikliği anemisinde metabolizma yavaşlar, halsizlik, yorgunluk, odaklanma sorunları, hafızada güçlük, sabah yataktan zor kalkma, ders ile iş başarısının olumsuz etkilenmesi, saç dökülmesi gibi olumsuz belirtiler ortaya çıkar. Yumurta bunu önlemeye yardımcıdır. Yeterince pişmiş fakat gri halka oluşmamış yumurta tabii ki...?
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YUMURTANIN İDEAL TÜKETİM ŞEKLİ NASIL? Uzman Diyetisyen Işın Sayın ?Her gün en az 1 adet tercihen organik yumurta tüketin ve toplam 10 dakika pişirin. Ocağınızın gücü ve yumurtanın organik olup olmama durumuna göre değişen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sizin koşullarınızda 10 dakikada yumurtanın iç kısmının yarı pişmiş olduğunu görüyorsanız bir dahaki sefere en çok 1-1.5 dakika fazladan pişirin ancak gri halka olmayacak şekilde de süreyi dikkatle ayarlayın. Bilinen en iyi, en ucuz, en yaygın kullanılan demir ve protein kaynaklarından biridir. Tok tutar. Çocuklarınız için de günlük olarak vazgeçilmez besinlerin başında gelir. İhmal etmeyin, sağlıklı kalın.? dedi.
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BU HALKANIN OLUŞMASI NASIL ENGELLENİR? Bir yumurtayı doğru miktarda kaynatmayı öğrenmek oldukça önemli. Çünkü bu reaksiyon yalnızca haşlanmış yumurta fazla pişirildiğinde gerçekleşir. Bir yumurtayı mükemmel şekilde haşlamanın birden fazla yolu vardır, ancak aşağıda özetlenen yöntem ve zamanlama bizi asla yanıltmadı.
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İlk olarak yumurtaları geniş bir cezve hazırlayın. Cezvenin içine ilk önce su koyun sonra da haşlayacağınız yumurtaları yavaş yavaş ekleyin.
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İkinci olarak, suya bıraktığınız yumurtaları ocağa alın üzerine bir çimdik tuz ekleyin. Kaynamaya bırakın.
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Yumurtaları kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve yaklaşık 5 dakika kadar pişirmeye devam edin.
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Daha fazla pişirmelerini önlemek için pişirdikten sonra direk cezvenin içinden çıkarın. Böylelikle yumurtanın sarı kısmı yeşile dönmeyecek ve zararlı hale gelmeyecektir. Tam kıvamında rahatlıkla tüketebileceksiniz.