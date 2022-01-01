Limon Nasıl Dondurulur? Ne İşe Yarar?
İnsan sağlığına birçok faydası bulunan mucize besinler arasında yer alan limonun bir faydası daha ortaya çıktı. Limonun dondurarak da mucizevi faydalarından yararlanabilirsiniz. Peki, dondurulmuş limon ne işe yarar, dondurulmuş limonun faydaları neler? İşte dondurulmuş limonun pek bilinmeyen faydaları...
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Diyet listelerinin vazgeçilmezi olarak da bilinen limon tam bir c vitamini kaynağıdır. Yemeklerde, çorbalarda, el- tırnak bakımında, temizlikte ve daha birçok yerde kullanılmaktadır. Etkisi büyük olan ve ödem ve toksin attırıcı etkisiyle kilo vermenizi sağlayan limonun kabuklarıda tam bir şifa deposudur.
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DONDURULMUŞ LİMON TÜMÖRLE SAVAŞIYOR Yapılan araştırmalara göre dondurulmuş limonunda tümerle savaştığını ortaya koydu. Donmuş limonun ur, yumru, kist ve tümöre karşı iyileştirici ve önleyici etkisi bulunur.
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Sağlığa etkileri rendelenmiş dondurulmuş limonun vücuttaki toksinleri giderici ve vücut dinçleştirici etkisi vardır.
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LİMON NASIL DONDURULUR? Bir limonu güzelce yıkayın. Ardında buzluğa koyun ve bir gece bekletin ertesi gün limonu kabuğuyla birlikte rendeleyin.
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Dondurulmuş limon sayesinde limonu kabuğu ile birlikte hiçbir şekilde ziyan etmeden kullanabilirsiniz. Bu sayede limonun içerisinde bulunan tüm vitaminlerden faydalanmış olursunuz.