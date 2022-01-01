Bebeğini Kaybeden Ronaldo'ya Liverpool Taraftarından Alkışlı Destek
Yeni doğan bebeğini kaybeden Cristiano Ronaldo için Liverpool-Manchester United maçının 7. dakikasında tüm stat ayağa kalktı. Taraftarlar Portekizli yıldıza bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.
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İngiltere Premier Lig'deki 30. hafta erteleme maçında Liverpool, Manchester United'ı 4-0 yendi.
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Lider Manchester City'nin bir puan arkasında 2. sıradaki Liverpool, averajla 5. basamakta yer alan Manchester United'ı ağırladı.
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Anfield Stadı'nı dolduran taraftarlar, yeni doğan bebeğini kaybetmesi nedeniyle sahaya çıkamayan Cristiano Ronaldo için 7. dakikada anlamlı bir davranışta bulundu.
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Stattaki herkes ayağa kalktı ve Manchester United'da 7 numaralı formayı giyen Ronaldo'ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi.
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Liverpool, Diaz'ın 5, Salah'ın 22 ve 85, Mane'nin 68. dakikada kaydettiği gollerle mücadeleyi kazandı.
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Premier Lig'deki yenilmezlik serisini 13 karşılaşmaya, puanını ise 76'ya çıkaran Liverpool, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
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54 puanda kalan Manchester United ise 6. sıraya geriledi.