Giresun'da Dere Taştı, Yol Çöktü
İki yıl önce sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde, Aksu Deresi taştı. Kara yolu çöktü, köprüde hasar oluştu.
-
Giresun'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte karlar eridi.
-
Bölgede sağanak da etkili olunca Dereli ilçesinde Aksu Deresi taştı. Kara yolunda çökme meydana geldi.
-
Dereli Taş Kemer Köprüsü hasar gördü. Yol, araç ve yaya geçişine kapatıldı.
-
İKİ YIL ÖNCE SEL FELAKETİ YAŞANMIŞTI Dereli'de 22 Ağustos 2020'de büyük bir sel felaketi olmuş, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği afette 19 bina yıkılmıştı.