Giresun'da Dere Taştı, Yol Çöktü

Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sayın Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup : Hukukçu Memurlar Avukatlık Stajı Düzenlemesinde Revize bekliyor.
Sponsorlu İçerik
Bakanlığın 'analiz' zorunluluğu getirdiği Kinder Türkiye'den açıklama
Bakanlığın 'analiz' zorunluluğu getirdiği Kinder Türkiye'den açıklama
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
TBMM'de son milletvekili dağılımı nasıl oldu?
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
THY Genel Müdürü'nden 'maske' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Erdoğan YUVAM hesabındaki yeniliği duyurdu
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
Eski İYİ Partili bağımsız vekil AK Parti'ye geçti
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
'6'lı masa' bırakın 2023 seçimlerini 2023'ü bile göremeyecekler'
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Trabzon'da yurtta 'şort' ve 'kısa pantolon' yasağına soruşturma
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
Bilim Kurulu toplantısının tarihi değişti
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
İKM'leri taşıyan otobüse saldırı: 1 infaz personeli şehit, 4 yaralı
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Cep telefonlarının fiyatı düşecek, 12 taksit artacak
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Et satışında lobi var: Satın alma müdürlerinin hesapları incelensin!
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Erdoğan 'Rahatsızlıkları biliyoruz' dedi ve ev ev talimat verdi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Tokat yolcuları THY'den şikayetçi
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir teğmen şehit oldu
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
E-ticaret yasası geliyor: Yanıltıcı ürün satan ceza alacak
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Hac ve umre seyahatlerinin tarihleri belli oldu
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
Bakan Bilgin: Enflasyonu yeneceğimize dair elimizde kanıtlar var
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
THY'den 'huzur hakkı' ödemeleriyle ilgili açıklama
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 23 kişi hayatını kaybetti
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Taneyle meyve-sebze, kartla ödeme dönemi
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
Spor yasası görüşmeleri TBMM'de başladı
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te
12 yeni dokunulmazlık dosyası Meclis'te

Giresun'da Dere Taştı, Yol Çöktü

İki yıl önce sel felaketinin yaşandığı Giresun'un Dereli ilçesinde, Aksu Deresi taştı. Kara yolu çöktü, köprüde hasar oluştu.

  1. Giresun'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte karlar eridi.

    Giresun'da hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte karlar eridi.

  2. Bölgede sağanak da etkili olunca Dereli ilçesinde Aksu Deresi taştı. Kara yolunda çökme meydana geldi.

    Bölgede sağanak da etkili olunca Dereli ilçesinde Aksu Deresi taştı. Kara yolunda çökme meydana geldi.

  3. Dereli Taş Kemer Köprüsü hasar gördü. Yol, araç ve yaya geçişine kapatıldı.

    Dereli Taş Kemer Köprüsü hasar gördü. Yol, araç ve yaya geçişine kapatıldı.

  4. İKİ YIL ÖNCE SEL FELAKETİ YAŞANMIŞTI Dereli'de 22 Ağustos 2020'de büyük bir sel felaketi olmuş, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği afette 19 bina yıkılmıştı.

    İKİ YIL ÖNCE SEL FELAKETİ YAŞANMIŞTI Dereli'de 22 Ağustos 2020'de büyük bir sel felaketi olmuş, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği afette 19 bina yıkılmıştı.