Trakya'da Barajlar Doldu, Toprak Suya Doydu

Yağışların yer altı için de faydalı olduğunu dile getiren üretici Recep Güzelbayram da "Çiftçiler memnun oldu. Kuyularda sular bugün için iyiydi. Üretime de yansır. Hasat kurak giderse olmaz; yağmura, suya ihtiyacı var" diye konuştu.