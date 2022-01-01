Metrelerce Karla Mücadele Sürüyor
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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Kış mevsimi boyunca mağduriyet yaşanmaması için köy yollarında özveriyle çalışan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, baharda da metrelerce karın olduğu üs bölge yollarını açmak için mesai yapıyor.
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Ekipler, ilçedeki 3 bin 200 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunu açmak için günlerdir çaba sarf ediyor.
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Zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, karın sert ve yoğun olmasından dolayı bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.
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