İşte En Gelişmiş İlçeler!
Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye?deki illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.
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30. Denizli / Merkezefendi - 2,375
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29. İstanbul / Zeytinburnu - 2,382
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28. İstanbul / Bahçelievler - 2,423
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27. Antalya / Konyaaltı - 2,465
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26. İstanbul / Esenyurt - 2,479
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25. Muğla / Bodrum - 2,483
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24. İstanbul / Pendik - 2,485
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23. İstanbul / Beylikdüzü - 2,503
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22. Ankara / Altındağ - 2,528
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21. Konya / Selçuklu - 2,562
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20. İstanbul / Maltepe - 2,685
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19. İstanbul / Tuzla - 2,730
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18. İzmir / Balçova - 2,902
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17. İzmir / Bornova - 3,028
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16. İstanbul / Üsküdar - 3,045
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15. Antalya / Muratpaşa - 3,173
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14. İstanbul / Sarıyer - 3,249
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13. İstanbul / Ümraniye - 3,364
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12. İstanbul / Beyoğlu - 3,394
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11. İzmir / Konak - 3,465
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10. İstanbul / Başakşehir - 3,468
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9. İstanbul / Ataşehir - 3,545
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8. Bursa / Nilüfer - 4,072
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7. İstanbul / Fatih - 4,226
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6. İstanbul / Bakırköy - 4,465
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5. Ankara / Yenimahalle - 4,481
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4. İstanbul / Kadıköy - 4,910
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3. İstanbul / Beşiktaş - 5,940
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2. Ankara / Çankaya - 6,901
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1. İstanbul / Şişli - 6,959