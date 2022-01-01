Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
Erdoğan'dan şehit infaz koruma memuru Yiğit'in ailesine başsağlığı
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar
Trafik sigortasında günde 4 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
'İnsani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla Dünyanın takdirini kazandık'
'İnsani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla Dünyanın takdirini kazandık'
Metropollerde eylem planlayan 2 PKK'lı, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı.
Metropollerde eylem planlayan 2 PKK'lı, 3 kilo patlayıcıyla yakalandı.
Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler
Kılıçdaroğlu: Elektriğimizi kesmişler
Ortaöğretim alan öğretmenliği mezunları 'uzmanlık sınavından' muaf
Ortaöğretim alan öğretmenliği mezunları 'uzmanlık sınavından' muaf
AYM seçim kanununu esastan görüşecek
AYM seçim kanununu esastan görüşecek
TÜGVA'ya bombalı saldırı...Polis her yerde kaçan kadını arıyor
TÜGVA'ya bombalı saldırı...Polis her yerde kaçan kadını arıyor
Avrasya Tüneli 'motosiklet' trafiğine açılıyor
Avrasya Tüneli 'motosiklet' trafiğine açılıyor
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinden işlem görüyor
MEB, 80 kişiyi FETÖ'den ihraç etti
MEB, 80 kişiyi FETÖ'den ihraç etti
Bilim Kurulu Üyesi: Grip olan da maske takmalı, bir hafta izole edilmeli
Bilim Kurulu Üyesi: Grip olan da maske takmalı, bir hafta izole edilmeli
Muhalefetin gündeminde hangi ittifak senaryoları var?
Muhalefetin gündeminde hangi ittifak senaryoları var?
SGK pandemiyi listeden çıkardı
SGK pandemiyi listeden çıkardı
Genç hemşirenin ölüm nedeni 'canlı bahis' mi?
Genç hemşirenin ölüm nedeni 'canlı bahis' mi?
4 üniversite toplamda 161 personel almak için ilana çıktı
4 üniversite toplamda 161 personel almak için ilana çıktı
Kovid-19'da yeni bir dalga geliyor! Belirtisi 'boğaz ağrısı'
Kovid-19'da yeni bir dalga geliyor! Belirtisi 'boğaz ağrısı'
Elektrik faturasını düşürmenin yöntemi: Tek zamanlı tarife
Elektrik faturasını düşürmenin yöntemi: Tek zamanlı tarife
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
MEB 'Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı
KKTC'de hükümet istifa etti
KKTC'de hükümet istifa etti
'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'
'Öğretmenlik Meslek Kanunu yönetmeliği son aşamada'
İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor
İBB, kaçak öğrenci kartı kullananlar için harekete geçiyor
Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Bozdağ'dan Bursa'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklandı
TİGEM'den Asya Ceylanlarının kesildiği iddialarına yalanlama
TİGEM'den Asya Ceylanlarının kesildiği iddialarına yalanlama
Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Memuriyetten istifa eden doktorlara asistanlık imkanı
Bakanlığın 'analiz' zorunluluğu getirdiği Kinder Türkiye'den açıklama
Bakanlığın 'analiz' zorunluluğu getirdiği Kinder Türkiye'den açıklama
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Ev sahibi ve emlakçılara kötü haber! 3 yıla kadar hapis isteniyor
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Bakan Özer: 81 ilde 922 ilçede kütüphanesi olmayan okul kalmadı
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Ayasofya'daki tahribata ilişkin açıklama: Nedeni ufak bir dokunma
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'
Valilikten ihtiyaç sahiplerine 'Bakkal Alışveriş Çeki'

İşte En Gelişmiş İlçeler!

Politika, strateji ve kamu uygulamalarına girdi sağlamak amacıyla Türkiye?deki illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişliklerini nesnel olarak ölçen ve karşılaştıran analiz çalışmalarından son olarak Türkiye'nin en gelişmiş ilçeleri tespit edildi.

  1. 30. Denizli / Merkezefendi - 2,375

    30. Denizli / Merkezefendi - 2,375

  2. 29. İstanbul / Zeytinburnu - 2,382

    29. İstanbul / Zeytinburnu - 2,382

  3. 28. İstanbul / Bahçelievler - 2,423

    28. İstanbul / Bahçelievler - 2,423

  4. 27. Antalya / Konyaaltı - 2,465

    27. Antalya / Konyaaltı - 2,465

  5. 26. İstanbul / Esenyurt - 2,479

    26. İstanbul / Esenyurt - 2,479

  6. 25. Muğla / Bodrum - 2,483

    25. Muğla / Bodrum - 2,483

  7. 24. İstanbul / Pendik - 2,485

    24. İstanbul / Pendik - 2,485

  8. 23. İstanbul / Beylikdüzü - 2,503

    23. İstanbul / Beylikdüzü - 2,503

  9. 22. Ankara / Altındağ - 2,528

    22. Ankara / Altındağ - 2,528

  10. 21. Konya / Selçuklu - 2,562

    21. Konya / Selçuklu - 2,562

  11. 20. İstanbul / Maltepe - 2,685

    20. İstanbul / Maltepe - 2,685

  12. 19. İstanbul / Tuzla - 2,730

    19. İstanbul / Tuzla - 2,730

  13. 18. İzmir / Balçova - 2,902

    18. İzmir / Balçova - 2,902

  14. 17. İzmir / Bornova - 3,028

    17. İzmir / Bornova - 3,028

  15. 16. İstanbul / Üsküdar - 3,045

    16. İstanbul / Üsküdar - 3,045

  16. 15. Antalya / Muratpaşa - 3,173

    15. Antalya / Muratpaşa - 3,173

  17. 14. İstanbul / Sarıyer - 3,249

    14. İstanbul / Sarıyer - 3,249

  18. 13. İstanbul / Ümraniye - 3,364

    13. İstanbul / Ümraniye - 3,364

  19. 12. İstanbul / Beyoğlu - 3,394

    12. İstanbul / Beyoğlu - 3,394

  20. 11. İzmir / Konak - 3,465

    11. İzmir / Konak - 3,465

  21. 10. İstanbul / Başakşehir - 3,468

    10. İstanbul / Başakşehir - 3,468

  22. 9. İstanbul / Ataşehir - 3,545

    9. İstanbul / Ataşehir - 3,545

  23. 8. Bursa / Nilüfer - 4,072

    8. Bursa / Nilüfer - 4,072

  24. 7. İstanbul / Fatih - 4,226

    7. İstanbul / Fatih - 4,226

  25. 6. İstanbul / Bakırköy - 4,465

    6. İstanbul / Bakırköy - 4,465

  26. 5. Ankara / Yenimahalle - 4,481

    5. Ankara / Yenimahalle - 4,481

  27. 4. İstanbul / Kadıköy - 4,910

    4. İstanbul / Kadıköy - 4,910

  28. 3. İstanbul / Beşiktaş - 5,940

    3. İstanbul / Beşiktaş - 5,940

  29. 2. Ankara / Çankaya - 6,901

    2. Ankara / Çankaya - 6,901

  30. 1. İstanbul / Şişli - 6,959

    1. İstanbul / Şişli - 6,959