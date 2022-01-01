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Yeni Keşif: Körlük Tarihe Karışabilir

ABD'li bilim insanları, önceki cihazlara kıyasla renkleri hassas bir şekilde ayırt edebilen ve küçük ayrıntıların görülmesini sağlayan elektrikli bir göz geliştirdi. Söz konusu teknolojinin ilerleyen zamanlarda görme engelli insanlara yardımcı olacağı düşünülüyor.

  1. Bilim insanları, mikrobotlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış ve görme engelli insanlara da yardımcı olabilecek küçük bir elektrikli göz geliştirdi.

    Bilim insanları, mikrobotlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış ve görme engelli insanlara da yardımcı olabilecek küçük bir elektrikli göz geliştirdi.

  2. ABD?de yer alan Georgia Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, cihazı yeni bir dikey istifleme sistemi kullanarak üretti. Bu durum ise ölçeğin küçültülmesine ve mikro seviyelerde çalışmasına izin verdi.

    ABD?de yer alan Georgia Eyalet Üniversitesi araştırmacıları, cihazı yeni bir dikey istifleme sistemi kullanarak üretti. Bu durum ise ölçeğin küçültülmesine ve mikro seviyelerde çalışmasına izin verdi.

  3. Yardımcı fizik profesörü Sidong Lei liderliğindeki ekibin amacını küçük robotların gözleri olarak çalışabilen, insanların ve daha büyük ölçekli botların ulaşamadığı alanlara erişebilen mikro ölçekli bir kamera oluşturuyor.

    Yardımcı fizik profesörü Sidong Lei liderliğindeki ekibin amacını küçük robotların gözleri olarak çalışabilen, insanların ve daha büyük ölçekli botların ulaşamadığı alanlara erişebilen mikro ölçekli bir kamera oluşturuyor.

  4. Cihaz, insanların görmesini sağlayan biyokimyasal süreçleri taklit etmek için sentetik yöntemlerden yararlanarak mikro ölçekli bir robot kamera olacak.

    Cihaz, insanların görmesini sağlayan biyokimyasal süreçleri taklit etmek için sentetik yöntemlerden yararlanarak mikro ölçekli bir robot kamera olacak.

  5. RENK TANIMA ÖNCEKİ CİHAZLARDAN DAHA İYİ Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Lei, ?Aynı boyuttaki önceki nesil cihazlarla karşılaştırıldığında renk tanımayı iyileştirdik. Bu görmenin en kritik işlevlerinden biri? dedi. Araştırmamızın nihai amacı, mevcut araçlarla dar alanlara girebilen ve tıbbi teşhis, çevre araştırması, üretim, arkeoloji ve daha pek çok alanda yeni ufuklar açabilen mikro robotlar için mikro ölçekli bir kamera geliştirmektir" diye konuştu.

    RENK TANIMA ÖNCEKİ CİHAZLARDAN DAHA İYİ Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Lei, ?Aynı boyuttaki önceki nesil cihazlarla karşılaştırıldığında renk tanımayı iyileştirdik. Bu görmenin en kritik işlevlerinden biri? dedi. Araştırmamızın nihai amacı, mevcut araçlarla dar alanlara girebilen ve tıbbi teşhis, çevre araştırması, üretim, arkeoloji ve daha pek çok alanda yeni ufuklar açabilen mikro robotlar için mikro ölçekli bir kamera geliştirmektir" diye konuştu.

  6. Lei ve ekibi, dikey renk algılama yapısının, optik lens sisteminin tasarımını basitleştirebilecek hassas renk tanıma özelliği sunduğunu söyledi. Araştırma ekibinin bir parçası olan yüksek lisans öğrencisi Ningxin Li, teknolojideki son gelişmelerin yeni tasarımı mümkün kıldığını söyledi.

    Lei ve ekibi, dikey renk algılama yapısının, optik lens sisteminin tasarımını basitleştirebilecek hassas renk tanıma özelliği sunduğunu söyledi. Araştırma ekibinin bir parçası olan yüksek lisans öğrencisi Ningxin Li, teknolojideki son gelişmelerin yeni tasarımı mümkün kıldığını söyledi.

  7. CİHAZLAR DAHA KOMPAKT GALE GELDİ Li şöyle devam etti: "Görüntü sensörü mimarimizde elde edilen yeni işlevsellik, yarı iletken maddelerin son yıllardaki hızlı ilerlemesine bağlıdır. Silikon gibi geleneksel yarı iletkenlerle karşılaştırıldığında, kırmızı, yeşil ve mavi renkleri algılamak için yeni malzemelerin bant yapısını, kalınlığını ve diğer kritik parametreleri hassas bir şekilde kontrol edebiliriz.? Diğer taraftan yeni teknoloji için T Georgia Eyaleti Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Ofisi (OTTC) tarafından patent başvurusu yapıldı. OTTC Direktörü Cliff Michaels, "Bu teknolojinin mevcut sensörlerde görülen bazı önemli dezavantajların üstesinden gelme potansiyeli var. Nanoteknoloji ilerledikçe ve cihazlar daha kompakt hale geldikçe, bu daha küçük, son derece hassas renk sensörleri inanılmaz derecede faydalı olacak? dedi.

    CİHAZLAR DAHA KOMPAKT GALE GELDİ Li şöyle devam etti: "Görüntü sensörü mimarimizde elde edilen yeni işlevsellik, yarı iletken maddelerin son yıllardaki hızlı ilerlemesine bağlıdır. Silikon gibi geleneksel yarı iletkenlerle karşılaştırıldığında, kırmızı, yeşil ve mavi renkleri algılamak için yeni malzemelerin bant yapısını, kalınlığını ve diğer kritik parametreleri hassas bir şekilde kontrol edebiliriz.? Diğer taraftan yeni teknoloji için T Georgia Eyaleti Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Ofisi (OTTC) tarafından patent başvurusu yapıldı. OTTC Direktörü Cliff Michaels, "Bu teknolojinin mevcut sensörlerde görülen bazı önemli dezavantajların üstesinden gelme potansiyeli var. Nanoteknoloji ilerledikçe ve cihazlar daha kompakt hale geldikçe, bu daha küçük, son derece hassas renk sensörleri inanılmaz derecede faydalı olacak? dedi.

  8. Öte yandan, araştırmacılar, keşfin bir gün görme engellilere yardımcı olacak gelişmelere yol açabileceğini vurguladı. Li, ?Bu teknoloji, biyomimetik elektronik gözlerin ve ayrıca diğer nöromorfik protez cihazların geliştirilmesi için çok önemlidir. Yüksek kaliteli renk algılama ve görüntü tanıma işlevi, gelecekte görme engelliler için yeni renkli öğe algılama olanakları getirebilir? dedi. Çalışmanın tüm bulguları ACS Nano adlı bilimsel dergide yayınlandı.

    Öte yandan, araştırmacılar, keşfin bir gün görme engellilere yardımcı olacak gelişmelere yol açabileceğini vurguladı. Li, ?Bu teknoloji, biyomimetik elektronik gözlerin ve ayrıca diğer nöromorfik protez cihazların geliştirilmesi için çok önemlidir. Yüksek kaliteli renk algılama ve görüntü tanıma işlevi, gelecekte görme engelliler için yeni renkli öğe algılama olanakları getirebilir? dedi. Çalışmanın tüm bulguları ACS Nano adlı bilimsel dergide yayınlandı.