Araştırma: Mrna Teknolojisi Kalp Krizi Tedavisi İçin Kullanılabilir
İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, corona virüs ile mücadele kapsamında geliştirilen mRNA teknolojisinin kalp krizi tedavisinde kullanılabileceği açıklandı.
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İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, corona virüs pandemisi ile birlikte geliştirilen mRNA aşı teknolojisinin kalp krizi tedavisinde kullanılabileceği belirtildi. King's College London?da yapılan çalışmada, mRNA?lar yardımıyla kalp krizinden zarar gören organların yenilenebileceği aktarıldı.
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Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından Covid-19 ile mücadele kullanılan mRNA teknolojisinin King's College London'daki bilim insanları tarafından, sağlıklı yeni kalp hücreleri üretmek için proteinler üreten mRNA'lar adı verilen genetik kodlar belirlemeye yardımcı olduğu vurgulandı.
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Çalışmanın bulgularında mRNA teknolojisinin dünyanın ilk kalp krizi tedavisini gerçekleştirebileceğinin altı çizilirken baş araştırmacı profesör Mauro Giacca, "Hepimiz kalbimizde belirli sayıda kas hücresiyle doğarız ve birlikte öleceğimiz hücrelerle tamamen aynıdırlar ancak kalp krizinden sonra kalbin kendini tamir etme kapasitesi yoktur? diye konuştu.
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?Amacımız, hayatta kalan hücreleri çoğalmaya ikna edebilecek bir tedavi bulmaktı. Hasarlı bir insan kalbini yenilemek birkaç yıl öncesine kadar bir hayaldi, ancak şimdi gerçek olabilir? diyen profesör, ?Kalbe mikro RNA enjekte etmek, hayatta kalan kalp hücrelerine ulaşmak ve onların çoğalmasını sağlamak için Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarıyla tamamen aynı teknolojiyi kullanıyoruz? ifadelerini kullandı.
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Giacca, ?Yeni hücreler ölü hücrelerin yerini alacak ve yara izi oluşturmak yerine hasta yeni kas dokusuna sahip olacak? şeklinde konuştu. Kalbe giden kan akışı engellendiğinde meydana gelen ve bir milyara kadar kalp hücresinin ölmesine neden kalp krizinden sonra insan kalbi kendini onaramadığı için hastalarda genellikle zayıflatıcı ve potansiyel olarak ölümcül kalp yetmezliğine görülüyor.
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İngiliz Kalp Vakfı Araştırma Mükemmeliyet Merkezi'nde bulunan araştırmacılardan oluşan ekip, kalp krizi sırasında hücrelerin ölmesini önleyen bir tedavi üzerine de çalıştıklarını söyledi.