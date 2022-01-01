?Amacımız, hayatta kalan hücreleri çoğalmaya ikna edebilecek bir tedavi bulmaktı. Hasarlı bir insan kalbini yenilemek birkaç yıl öncesine kadar bir hayaldi, ancak şimdi gerçek olabilir? diyen profesör, ?Kalbe mikro RNA enjekte etmek, hayatta kalan kalp hücrelerine ulaşmak ve onların çoğalmasını sağlamak için Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarıyla tamamen aynı teknolojiyi kullanıyoruz? ifadelerini kullandı.