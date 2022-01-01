Audi Yeni Konseptinin Örtüsünü Kaldırdı
Alman üretici Audi 'Sphere' konsepti çerçevesinde üçüncü konseptini tanıttı. Audi Urbansphere 4. seviye otonom sürüş desteği ile geliyor.
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Audi'ninuzun zamandır adından söz ettiren modeli Urbansphere tanıtıldı. Oldukça uzun ve büyük yapısıyla dikkat çeken araç 4. seviye otonom sürüş desteğine sahip.
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5.51 metre uzunluğunda olan araç Audi'nin şimdiye kadar ürettiği en geniş iç hacme sahip olan aracı konumunda.
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Aracın ön ce arka kısmında yer alan aydınlatma sistemi farklı desen renklerle şekillendirilebiliyor.
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Modelin kapıları açıldığında yere uzanan kırmızı hali misali bir aydınlatma sağlayan araç, araca iniş ve binişleri kolaylaştırmak için koltukların dışarı dönmesini sağlıyor.
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Pekin gibi kalabalık şehirler düşünülerek tasarlanan aracın iç kısmı bir yaşam alanı gibi görülmüş.
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Oldukça geniş bir iç hacme sahip olan model otonom sürüş sayesinde direksiyon ve pedalların da ortadan malkmasıyla birlikte bir salona veya ofize dönüşüyor.
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Audi'nin Skysphere ve Grandsphere modellerinin ardından üçüncü 'sphere' tasarımı olan Urbansphere de 4. seviye otonom desteği sunuyor. Audi, bu teknolojinin önümüzdeki 10 yılın içinci yarısında tanıtmayı planlıyor.
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Bu otonom sürüş yolcularını evden alıyor, gidecekleri ulaştırıyor ve bağımsız olarak park yeri bulup şarj işini de kendisi halledebiliyor.
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5,51 metre uzunluğunda, 2,01 metre genişliğinde ve 1,78 metre yüksekliğindeki model segmentinin en büyüklerinden.
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Bu büyüklüğün asıl amacı aracın içinde oldukça geniş bir yaşam alanı sunmak. Bu sayede arkadaki kolduklar 60 dereceye kadar yatabiliyor ve sohbet için birbirlerine dönebiliyorlar.
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Araçta, 120 kilovat saatlik bir batarya bulunuyor. Bu bataryalar yaklaşık 750 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Konsept model iki elektrik motoruyla toplam 400 beygir güç ve 690 Nm tork üretiyor.
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270 kilowaat'a kadar şarj desteği sunan araca 300 kilometrelik bir menzil için 10 dakikalık şarj yetiyor.
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