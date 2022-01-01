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Audi Yeni Konseptinin Örtüsünü Kaldırdı

Alman üretici Audi 'Sphere' konsepti çerçevesinde üçüncü konseptini tanıttı. Audi Urbansphere 4. seviye otonom sürüş desteği ile geliyor.

  1. Audi'ninuzun zamandır adından söz ettiren modeli Urbansphere tanıtıldı. Oldukça uzun ve büyük yapısıyla dikkat çeken araç 4. seviye otonom sürüş desteğine sahip.

    Audi'ninuzun zamandır adından söz ettiren modeli Urbansphere tanıtıldı. Oldukça uzun ve büyük yapısıyla dikkat çeken araç 4. seviye otonom sürüş desteğine sahip.

  2. 5.51 metre uzunluğunda olan araç Audi'nin şimdiye kadar ürettiği en geniş iç hacme sahip olan aracı konumunda.

    5.51 metre uzunluğunda olan araç Audi'nin şimdiye kadar ürettiği en geniş iç hacme sahip olan aracı konumunda.

  3. Aracın ön ce arka kısmında yer alan aydınlatma sistemi farklı desen renklerle şekillendirilebiliyor.

    Aracın ön ce arka kısmında yer alan aydınlatma sistemi farklı desen renklerle şekillendirilebiliyor.

  4. Modelin kapıları açıldığında yere uzanan kırmızı hali misali bir aydınlatma sağlayan araç, araca iniş ve binişleri kolaylaştırmak için koltukların dışarı dönmesini sağlıyor.

    Modelin kapıları açıldığında yere uzanan kırmızı hali misali bir aydınlatma sağlayan araç, araca iniş ve binişleri kolaylaştırmak için koltukların dışarı dönmesini sağlıyor.

  5. Pekin gibi kalabalık şehirler düşünülerek tasarlanan aracın iç kısmı bir yaşam alanı gibi görülmüş.

    Pekin gibi kalabalık şehirler düşünülerek tasarlanan aracın iç kısmı bir yaşam alanı gibi görülmüş.

  6. Oldukça geniş bir iç hacme sahip olan model otonom sürüş sayesinde direksiyon ve pedalların da ortadan malkmasıyla birlikte bir salona veya ofize dönüşüyor.

    Oldukça geniş bir iç hacme sahip olan model otonom sürüş sayesinde direksiyon ve pedalların da ortadan malkmasıyla birlikte bir salona veya ofize dönüşüyor.

  7. Audi'nin Skysphere ve Grandsphere modellerinin ardından üçüncü 'sphere' tasarımı olan Urbansphere de 4. seviye otonom desteği sunuyor. Audi, bu teknolojinin önümüzdeki 10 yılın içinci yarısında tanıtmayı planlıyor.

    Audi'nin Skysphere ve Grandsphere modellerinin ardından üçüncü 'sphere' tasarımı olan Urbansphere de 4. seviye otonom desteği sunuyor. Audi, bu teknolojinin önümüzdeki 10 yılın içinci yarısında tanıtmayı planlıyor.

  8. Bu otonom sürüş yolcularını evden alıyor, gidecekleri ulaştırıyor ve bağımsız olarak park yeri bulup şarj işini de kendisi halledebiliyor.

    Bu otonom sürüş yolcularını evden alıyor, gidecekleri ulaştırıyor ve bağımsız olarak park yeri bulup şarj işini de kendisi halledebiliyor.

  9. 5,51 metre uzunluğunda, 2,01 metre genişliğinde ve 1,78 metre yüksekliğindeki model segmentinin en büyüklerinden.

    5,51 metre uzunluğunda, 2,01 metre genişliğinde ve 1,78 metre yüksekliğindeki model segmentinin en büyüklerinden.

  10. Bu büyüklüğün asıl amacı aracın içinde oldukça geniş bir yaşam alanı sunmak. Bu sayede arkadaki kolduklar 60 dereceye kadar yatabiliyor ve sohbet için birbirlerine dönebiliyorlar.

    Bu büyüklüğün asıl amacı aracın içinde oldukça geniş bir yaşam alanı sunmak. Bu sayede arkadaki kolduklar 60 dereceye kadar yatabiliyor ve sohbet için birbirlerine dönebiliyorlar.

  11. Araçta, 120 kilovat saatlik bir batarya bulunuyor. Bu bataryalar yaklaşık 750 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Konsept model iki elektrik motoruyla toplam 400 beygir güç ve 690 Nm tork üretiyor.

    Araçta, 120 kilovat saatlik bir batarya bulunuyor. Bu bataryalar yaklaşık 750 kilometrelik bir menzil sunabiliyor. Konsept model iki elektrik motoruyla toplam 400 beygir güç ve 690 Nm tork üretiyor.

  12. 270 kilowaat'a kadar şarj desteği sunan araca 300 kilometrelik bir menzil için 10 dakikalık şarj yetiyor.

    270 kilowaat'a kadar şarj desteği sunan araca 300 kilometrelik bir menzil için 10 dakikalık şarj yetiyor.