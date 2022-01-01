Şarkıcı Hatice'nin Son Hali Şaşırttı!

Sahne adıyla Hatice olarak bilinen Hatice Çarpar'ın ise son hali görenler bir hayli şaşırttı. 90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan Hatice'nin instagram fotoğrafları ise olay oldu. Yaptığı estetik değişimiyle gündeme oturan Hatice'nin yeni halini görenler tanıyamadı.