Şarkıcı Hatice'nin Son Hali Şaşırttı!
Şarkıcı Hatice son yıllarda değişimiyle çok konuşuluyor. Asıl adı Hatice Çakar olan ve Narlıdere doğumlu şarkıcı pop müziğin tanınan isimlerinden biri. Düzgün fiziğiyle de çok konuşulan şarkıcı Hatice'nin yıllar önceki hali ise görenlere adeta 'Yok artık' dedirtiyor.
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90'lı yılların sonuna doğru yakaladığı şöhreti devam ettirebilmek adına sansasyonel işlere imza atan şarkıcı Hatice, 1999-2012 yılları arasında 8 albüm yaptı fakat en çok akıllarda kalan şarkısı 'Fidayda' oldu. 2000 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı' ödülünü almaya hak kazandı.
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Sahne adıyla Hatice olarak bilinen Hatice Çarpar'ın ise son hali görenler bir hayli şaşırttı. 90'lı yılların sonunda müzik dünyasına giriş yapan Hatice'nin instagram fotoğrafları ise olay oldu. Yaptığı estetik değişimiyle gündeme oturan Hatice'nin yeni halini görenler tanıyamadı.
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İşte Hatice'nin son hali..
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