Disney İlk Türk Dizisini Duyurdu! Kaçış Yakında Disney+'Ta
14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney+ ilk Türk dizisi 'Kaçış'ı duyurdu. Kaçış'ın başrollerinde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu var. İşte detaylar...
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Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film?in üstlendiği, hikayesinin Engin Akyürek'in kaleminden çıkan Kaçış'ın senaryosu Ali Doğançay yazıyor. Dram konulu Kaçış dizi içinde aksiyonu ve macerayı da barındırıyor.
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Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizinin başrollerindeki oyuncuların yanı sıra kadroda, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.
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14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney+ Kaçış dizisiyle ilk Türk projesi için anlaşma yaptı.
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KAÇIŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
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Dizi, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor.
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Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri Kaçış'a heyecan katıyor.
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Dizi araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi izletirken, Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan Kaçış Disney+'ta izleyiciyle buluşacak.
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