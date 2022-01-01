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Disney İlk Türk Dizisini Duyurdu! Kaçış Yakında Disney+'Ta

14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney+ ilk Türk dizisi 'Kaçış'ı duyurdu. Kaçış'ın başrollerinde Engin Akyürek ve İrem Helvacıoğlu var. İşte detaylar...

  1. Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film?in üstlendiği, hikayesinin Engin Akyürek'in kaleminden çıkan Kaçış'ın senaryosu Ali Doğançay yazıyor. Dram konulu Kaçış dizi içinde aksiyonu ve macerayı da barındırıyor.

    Yapımcılığını O3 Medya ve Same Film?in üstlendiği, hikayesinin Engin Akyürek'in kaleminden çıkan Kaçış'ın senaryosu Ali Doğançay yazıyor. Dram konulu Kaçış dizi içinde aksiyonu ve macerayı da barındırıyor.

  2. Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizinin başrollerindeki oyuncuların yanı sıra kadroda, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

    Yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu dizinin başrollerindeki oyuncuların yanı sıra kadroda, Aziz Çapkurt, Onur Bay, Leyla Tanlar, Aras Aydın, Levent Ülgen gibi birçok başarılı isim yer alıyor.

  3. 14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney+ Kaçış dizisiyle ilk Türk projesi için anlaşma yaptı.

    14 Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayacak olan Disney+ Kaçış dizisiyle ilk Türk projesi için anlaşma yaptı.

  4. KAÇIŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

    KAÇIŞ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

  5. Dizi, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor.

    Dizi, savaş fotoğrafçısı Mehmet ve farklı ülkelerden gelen bir grup gazetecinin; araştırma yapmak üzere bir Ezidi köyüne gidişleri ile başlıyor.

  6. Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri Kaçış'a heyecan katıyor.

    Dizide sınır ötesine gizlice geçen grubun bir baskın sonucu terör örgütünün eline düşmeleri, sonrasında yaşadıkları dramları, değişimleri ve kaçış hikayeleri Kaçış'a heyecan katıyor.

  7. Dizi araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi izletirken, Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan Kaçış Disney+'ta izleyiciyle buluşacak.

    Dizi araştırma ekibinin kurtulmak için vereceği zorlu mücadeleyi izletirken, Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramına da farklı bir bakış açısı sunacak olan Kaçış Disney+'ta izleyiciyle buluşacak.