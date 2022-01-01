Ünlü Oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun Kardeşini Görenler İnanamadı!
Ayla filmindeki başarısıyla damga vuran İsmail Hacıoğlu'nun kız kardeşi de oyuncu çıktı. Hem de herkesin yakından tanıdığı bir oyuncu olan Kardelen Hacıoğlu ile İsmail Hacıoğlu'nun kardeş olması hayranlarını şaşırttı. Bazı hayranları bu ayrıntıyı kaçırdıklarına üzüldü.
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Sınav, Kabadayı, Meryem, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve Ayla gibi filmlerle erkek oyuncular arasında başarısını kanıtlayan İsmail Hacıoğlu son olarak "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminde yer aldıç
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Ünlü oyuncunun özel hayatı hakkındaki detaylar ise hayranlarını şaşırttı.
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Daha önce Vildan Atasever ile evlenip boşanan oyuncunun kız kardeşinin de oyuncu olduğu öğrenildi.
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Kardelen Hacıoğlu ile abi kardeş olan İsmail Hacıoğlu, özel hayatıyla ilgili magazin gündemine daha önce hiç gelmediğinden hayranları bu ayrıntıyı farketmedi.
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Kardelen Hacıoğlu'nun güzelliği ise beğeni topladı.
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