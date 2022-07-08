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İstanbul'da Kinder Denetimi

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplatılma kararı alınan Kinder markalı bazı ürünlerle ilgili marketleri denetledi. İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "İstanbul olarak, 750 denetçimizle sahada ürünle ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bulduğumuz yerlerde de ürüne el koyup, imhasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

  1. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyurdu. Ancak Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı alındı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı. Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

    Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Belçika'da üretilen 'Kinder' markalı bazı ürünlerde tespit edilen salmonella bakterisine, Türkiye'deki ürünlerde rastlanmadığını duyurdu. Ancak Kinder markalı Schoko Bons ürününün iki partisi için toplatma kararı alındı. Toplatılacak ürünlerin son tüketim tarihleri 08.07.2022 ve 15.07.2022 olarak açıklandı. Kararın ardından İstanbul İl Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri harekete geçti.

  2. İstanbul'da Kinder denetimi - 2 MARKETTE TESPİT EDİLEN ÜRÜNE EL KONULDU Toplam 750 kişiden oluşan gıda denetim ekipleri, marketleri dolaştı ve raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile kodlarını kontrol etti. Ekipler bir markette, toplatılma kararı bulunan ürüne rastladı. Market sahibine konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, ürüne ise el koydu.

    İstanbul'da Kinder denetimi - 2 MARKETTE TESPİT EDİLEN ÜRÜNE EL KONULDU Toplam 750 kişiden oluşan gıda denetim ekipleri, marketleri dolaştı ve raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri ile kodlarını kontrol etti. Ekipler bir markette, toplatılma kararı bulunan ürüne rastladı. Market sahibine konuyla ilgili bilgilendirme yapan ekipler, ürüne ise el koydu.

  3. Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ürünlerin satış zincirini takip ederek market market gezdiklerini ifade etti. Tespit edilen ürünlere el koyduklarına değinen Karaca, "Avrupa'da alarm veren Salmonella bakterisi taşıyan ürünlerle ilgili geri bildirimlerle beraber, 2 partide sıkıntı olduğunun tespit edilmesiyle beraber bakanlık olarak harekete geçtik. Firmadan geri izlenmeler yapılarak, nerelere ürün verilmiş, ne yapılmış noktaları belirledik. Firma da aynı şekilde toplatma ve geri çekme işlemlerine başladı" dedi.

    Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, ürünlerin satış zincirini takip ederek market market gezdiklerini ifade etti. Tespit edilen ürünlere el koyduklarına değinen Karaca, "Avrupa'da alarm veren Salmonella bakterisi taşıyan ürünlerle ilgili geri bildirimlerle beraber, 2 partide sıkıntı olduğunun tespit edilmesiyle beraber bakanlık olarak harekete geçtik. Firmadan geri izlenmeler yapılarak, nerelere ürün verilmiş, ne yapılmış noktaları belirledik. Firma da aynı şekilde toplatma ve geri çekme işlemlerine başladı" dedi.

  4. KİNDER TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA Öte yandan Kinder Türkiye'den de kararla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği'nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır. Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye'de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir. Geri çağırma kapsamında olan bu ürünlerin, yurt dışı yolcu beraberi veya farklı yollarla alınmış olma ihtimaline karşın, tüketicilerimizden tedbir amaçlı bu ürünleri tüketmemeleri, her türlü soru ve önerileri için adresinden, Ferrero Türkiye tüketici hattından bize ulaşabileceklerini saygı ile kamuoyu ile paylaşırız" denildi.

    KİNDER TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA Öte yandan Kinder Türkiye'den de kararla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bakanlık tarafından da belirtildiği üzere, Belçika menşeili L329R03 ve L336R03 parti nolu Kinder Schoko-Bons ürünleri Avrupa Birliği'nden gelen bildirime istinaden tedbiren geri çağrılmaktadır. Bahse konu olan ürünlerin Ferrero Çikolata Türkiye tarafından ithalatı ve satışı yapılmamaktadır. Türkiye'de ithal edip satışa sunduğumuz ürünlerimizin Bakanlık tarafından yapılan analizlerle tüketim için güvenli oldukları teyit edilmiştir. Geri çağırma kapsamında olan bu ürünlerin, yurt dışı yolcu beraberi veya farklı yollarla alınmış olma ihtimaline karşın, tüketicilerimizden tedbir amaçlı bu ürünleri tüketmemeleri, her türlü soru ve önerileri için adresinden, Ferrero Türkiye tüketici hattından bize ulaşabileceklerini saygı ile kamuoyu ile paylaşırız" denildi.

  5. SALMONELLA NEDİR? Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

    SALMONELLA NEDİR? Salmonella, Enterobacteriaceae familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2000 alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir. Bunların dışında kalan salmonella alt tipleri non-tifoidal salmonellalar olarak adlandırılır.

  6. NASIL BULAŞIR? Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması, İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması, İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir. Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

    NASIL BULAŞIR? Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması, İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması, İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir. Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,

  7. Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir, Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir. Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra, Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir. Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.

    Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir, Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir. Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra, Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir. Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.