Mahmut Tuncer'in Kızından Çarpıcı Açıklamalar

Genel olarak büyük bir önyargı yaşamadım aslında. Yapı olarak ne kadar agresif ve asi bir yanım olsa da her zaman yerimi bildiğim için beni tanıyanlar önyargıyla yaklaşmadı hiçbir zaman. Belki halkta böyle bir önyargı olabilir. Mahmut Tuncer'in kızının daha mutasıp olmasını bekleyenler vardır ama ben öyle değilim."