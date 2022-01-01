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Mahmut Tuncer'in Kızından Çarpıcı Açıklamalar

Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer'in de ünlü bir şarkıcı olduğu ortaya çıktı. Verdiği kilolar sonrası imaj yenileyen Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer, başarılı müzik kariyeriyle en az babası kadar dikkat çekiyor.

  1. Güzelliği ve sesiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Gizem Tuncer'in babasının kim olduğunu duyanlar inanamadı. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem, babasının yolundan giderek müzik dünyasında emin adımlarla yürüyor.

    Güzelliği ve sesiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Gizem Tuncer'in babasının kim olduğunu duyanlar inanamadı. Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı olan Gizem, babasının yolundan giderek müzik dünyasında emin adımlarla yürüyor.

  2. Konservatuar mezunu olan ünlü şarkıcı aynı zamanda oyunculukla da yakından ilgileniyor.

    Konservatuar mezunu olan ünlü şarkıcı aynı zamanda oyunculukla da yakından ilgileniyor.

  3. "Konservatuar mezunuyum. Benim için müzik de oyunculuk da çok değerli. Birini daha ön planda tutmuyorum. Oyunculuğa da devam edeceğim her zaman." diyen Gizem Tuncer son olarak verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

    "Konservatuar mezunuyum. Benim için müzik de oyunculuk da çok değerli. Birini daha ön planda tutmuyorum. Oyunculuğa da devam edeceğim her zaman." diyen Gizem Tuncer son olarak verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

  4. Tuncer soyadını kullanmama sebebini açıklayan ünlü isim "Sadece sahnede kullanmıyorum. Bir gün Ömür Sabuncuoğlu'yla yemeğe gittik. Onun aklına gelen bir fikirdi. "Zaten Mahmut Tuncer diye bir adam var. Sen sadece Gizem ol" dedi. Bana da mantıklı geldi o an, öyle kaldı." dedi.

    Tuncer soyadını kullanmama sebebini açıklayan ünlü isim "Sadece sahnede kullanmıyorum. Bir gün Ömür Sabuncuoğlu'yla yemeğe gittik. Onun aklına gelen bir fikirdi. "Zaten Mahmut Tuncer diye bir adam var. Sen sadece Gizem ol" dedi. Bana da mantıklı geldi o an, öyle kaldı." dedi.

  5. Mahmut Tuncer'in kızı olmanızın kariyerinize avantajları mı dezavantajları mı daha çok olmuştur?" sorusunu cevaplayan Gizem, şöyle konuştu: "Avantajlı olduğu yerler de dezavantajlı olduğu yerler de var. Birçok insana bu sebeple daha kolay ulaşırken aynı nedenle daha zor ulaşmam diye bir şey de söz konusu.

    Mahmut Tuncer'in kızı olmanızın kariyerinize avantajları mı dezavantajları mı daha çok olmuştur?" sorusunu cevaplayan Gizem, şöyle konuştu: "Avantajlı olduğu yerler de dezavantajlı olduğu yerler de var. Birçok insana bu sebeple daha kolay ulaşırken aynı nedenle daha zor ulaşmam diye bir şey de söz konusu.

  6. Genel olarak büyük bir önyargı yaşamadım aslında. Yapı olarak ne kadar agresif ve asi bir yanım olsa da her zaman yerimi bildiğim için beni tanıyanlar önyargıyla yaklaşmadı hiçbir zaman. Belki halkta böyle bir önyargı olabilir. Mahmut Tuncer'in kızının daha mutasıp olmasını bekleyenler vardır ama ben öyle değilim."

    Genel olarak büyük bir önyargı yaşamadım aslında. Yapı olarak ne kadar agresif ve asi bir yanım olsa da her zaman yerimi bildiğim için beni tanıyanlar önyargıyla yaklaşmadı hiçbir zaman. Belki halkta böyle bir önyargı olabilir. Mahmut Tuncer'in kızının daha mutasıp olmasını bekleyenler vardır ama ben öyle değilim."