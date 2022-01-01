Zeytin Çekirdeklerini Sakın Çöpe Atmayın!
Her verdiği demeçte doğal beslenmeden yana olduğunu ifade eden Canan Karatay, zeytin çekirdeklerinin sindirimden baş ağrısına kadar en etkili doğal çözüm olduğunun altını çizdi. Zeytin çekirdeklerini sakın çöpe atmayın!
-
Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan zeytin çekirdeği tam bir şifa kaynağıdır. Etli kısmı kahvaltıların vazgeçilmez lezzeti olan zeytin çekirdeği B vitamini kompleksi bakımından da zengin besinler listesinde ilk sırada yer alıyor.
-
Prof. Dr. Canan Karatay ise bu kadar sağlıklı bir besinin vücutta mahrum edilmemesi hakkında açıklamada bulundu. Vücudun kendi kendini yenilediği noktalar vardır. Ancak bazı durumlarda ek takviyelere ihtiyaç duyar. Zeytin çekirdeği tek seferde bu faydayı sağlayabilir.
-
Karatay zeytin çekirdeklerinin çöpe atılmasına karşı çıktı. Zeytin çekirdeklerininin yutulduğunda özellikle vücuttaki kötü kolesterol seviyesini düşürdüğünün altını çizdi.
-
Günde 5 ya da 6 tane yutulan zeytşn çekirdeğinin kötü kolesterolü dengelemesinin yanı sıra göz içindeki sıvı oranını artırarak görme kaybı riskini azalttığını ifade etti.
-
Düzenli tüketildiği taktirde mide ve bağırsak sorunlarının önüne geçildiğini söyleyen Karatay, mide asidini dengeleyerek ülser ve reflü gibi sağlık sorunlarının yaşanmasını önler.
-
Bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. İşlevsel fonksiyonunu artırarak kabızlık ya da ishali engeller.
-
Zeytin çekirdeği içerdiği B vitamini kompleksi sayesinde vücuttaki hücreleri hızla onarır. Özellikle sinir hücrelerinde etkili olan zeytin çekirdeğinin baş ağrısını önlediğini vurgulayan Karatay, aynı zamanda bağışıklığı güçlendirir.
-
Hücreleri yenilemesi vücudu hem dinç tutar hem de kanser oluşma riskini azaltır.