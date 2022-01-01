Zeytin Çekirdeklerini Sakın Çöpe Atmayın!

Prof. Dr. Canan Karatay ise bu kadar sağlıklı bir besinin vücutta mahrum edilmemesi hakkında açıklamada bulundu. Vücudun kendi kendini yenilediği noktalar vardır. Ancak bazı durumlarda ek takviyelere ihtiyaç duyar. Zeytin çekirdeği tek seferde bu faydayı sağlayabilir.