Yurtta 23 Nisan Coşkusu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Anıtkabir resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Binlerce çocuk, ellerinde bayraklarla Atalarına koştu.
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ANKARA- ANITKABİR Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının üzerinden 102 yıl geçti.
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1921 yılında milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1929 yılında çocuklara armağan edildi.
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Her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlandı. 81 ilde çeşitli tören ve etkinlikler düzenlendi.
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İlk tören Anıtkabir'deydi... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Ankara'da törenler Anıtkabir'de başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet Ata'nın huzuruna çıktı.
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Törenler Birinci Meclis'te devam etti.
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Anıtkabir resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Bayramın sahibi çocuklar ellerinde bayraklarla Ata'nın ebedi istirahatgahını doldurdu.
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Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.
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Atatürk'ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazılarının saygı duruşunda bulunduğu, bazılarının ise dua okuduğu görüldü.
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Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyen ziyaretçiler, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.
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İşte 23 Nisan kutlamalarından kareler...
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DÜZCE Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Anıtpark Meydanı'ndaki törene, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, şube ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.
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ZONGULDAK Zonguldak Valiliği önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
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ERZURUM Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni renkli görüntülere sahne oldu.
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TRABZON Trabzon'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Alanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
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