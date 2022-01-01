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Yurtta 23 Nisan Coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Anıtkabir resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Binlerce çocuk, ellerinde bayraklarla Atalarına koştu.

  1. ANKARA- ANITKABİR Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının üzerinden 102 yıl geçti.

    ANKARA- ANITKABİR Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının üzerinden 102 yıl geçti.

  2. 1921 yılında milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1929 yılında çocuklara armağan edildi.

    1921 yılında milli bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1929 yılında çocuklara armağan edildi.

  3. Her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlandı. 81 ilde çeşitli tören ve etkinlikler düzenlendi.

    Her yıl olduğu gibi bu yılda 23 Nisan tüm yurtta coşkuyla kutlandı. 81 ilde çeşitli tören ve etkinlikler düzenlendi.

  4. İlk tören Anıtkabir'deydi... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Ankara'da törenler Anıtkabir'de başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet Ata'nın huzuruna çıktı.

    İlk tören Anıtkabir'deydi... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, Ankara'da törenler Anıtkabir'de başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki heyet Ata'nın huzuruna çıktı.

  5. Törenler Birinci Meclis'te devam etti.

    Törenler Birinci Meclis'te devam etti.

  6. Anıtkabir resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Bayramın sahibi çocuklar ellerinde bayraklarla Ata'nın ebedi istirahatgahını doldurdu.

    Anıtkabir resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Bayramın sahibi çocuklar ellerinde bayraklarla Ata'nın ebedi istirahatgahını doldurdu.

  7. Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

    Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

  8. Atatürk'ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazılarının saygı duruşunda bulunduğu, bazılarının ise dua okuduğu görüldü.

    Atatürk'ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazılarının saygı duruşunda bulunduğu, bazılarının ise dua okuduğu görüldü.

  9. Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyen ziyaretçiler, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyen ziyaretçiler, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

  10. İşte 23 Nisan kutlamalarından kareler...

    İşte 23 Nisan kutlamalarından kareler...

  15. DÜZCE Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Anıtpark Meydanı'ndaki törene, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, şube ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

    DÜZCE Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Anıtpark Meydanı'ndaki törene, İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, şube ve okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

  16. ZONGULDAK Zonguldak Valiliği önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

    ZONGULDAK Zonguldak Valiliği önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

  17. ERZURUM Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni renkli görüntülere sahne oldu.

    ERZURUM Erzurum'un Şenkaya ilçesinde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni renkli görüntülere sahne oldu.

  18. TRABZON Trabzon'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Alanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

    TRABZON Trabzon'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler kapsamında, Cumhuriyet Alanı'nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.