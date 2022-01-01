Haftanın Fırsat Ürünleri (25-30)

Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
Kaskoda günde 6 TL'den başlayan fiyatlarla
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Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler
Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 604 vaka, 15 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 604 vaka, 15 vefat
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Erdoğan'dan Biden'e tepki: Ermenilerle olan tarihi iyi öğrenmesi lazım
Altın düşüşte: Gramı 899 TL'ye kadar geriledi
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Depozitolu ambalaj uygulaması nasıl olacak?
AYM Başkanı: Bireysel başvuru yönetilebilir olmanın ötesine geçti
AYM Başkanı: Bireysel başvuru yönetilebilir olmanın ötesine geçti
ÖBA ile öğretmenlerin eğitiminde yüzde 213'lük artış
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Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor
Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor
Kimler hacca gidecek, 65 yaş üstü olanlar ne yapacak? Diyanet açıkladı
Kimler hacca gidecek, 65 yaş üstü olanlar ne yapacak? Diyanet açıkladı
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Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ödemeleri erkene çekildi
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EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değil
Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar
TÜİK Başkanı Çetinkaya, açıklanan istatistiklere ilişkin eleştirilere yanıt verdi
TÜİK Başkanı Çetinkaya, açıklanan istatistiklere ilişkin eleştirilere yanıt verdi
Polis memuru siğil ameliyatında hayatını kaybetmişti, faillere takipsizlik
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Bakan Koca: Ben tokalaşmaya başladım bile
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