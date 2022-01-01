Evlerin Üzerine Uçak Düştü: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

DÜŞÜŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi. Canbolat, konunun her yönüyle başsavcılık tarafından araştırılacağını söyledi. Kazanın nasıl olduğunun, neden kaynaklandığının bakarak, görerek tahmin etmelerinin, yorumlamalarının mümkün olmadığını kaydeden Canbolat, "Ankara'dan özel bir kırım ekibi geliyor. İnşallah yola çıktılar, gelip bakacaklar. Onlar teknik raporlarını verecekler. Şu an için bir şey söylemek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.