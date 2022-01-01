Evlerin Üzerine Uçak Düştü: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı kalkıştan hemen sonra evlerin arasına düştü. Uçağın düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti.
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Yunuseli Havalimanı yakınlarında saat 15.04 sıralarında Ultralight tipi uçak kalkıştan hemen sonra düştü.
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Uçağın düştüğü noktada yangın çıktı. Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmasına başladı.
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İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Yangını söndüren ekipler, eğitim pilotu Furkan Otkun ve öğrenci pilot Murat Avşar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, uçağın ve zarar gören iki aracın enkazlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Cenazeler, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi.
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DÜŞÜŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" dedi. Canbolat, konunun her yönüyle başsavcılık tarafından araştırılacağını söyledi. Kazanın nasıl olduğunun, neden kaynaklandığının bakarak, görerek tahmin etmelerinin, yorumlamalarının mümkün olmadığını kaydeden Canbolat, "Ankara'dan özel bir kırım ekibi geliyor. İnşallah yola çıktılar, gelip bakacaklar. Onlar teknik raporlarını verecekler. Şu an için bir şey söylemek mümkün değil." değerlendirmesini yaptı.
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İki evde ve iki araçta hasar olduğunu belirten Canbolat, başka hasar olmadığını belirtti.
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Bursa'da eğitim uçağı evlerin arasına düştü: 2 kişi hayatını kaybetti - 6 GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI Bölgede evi bulunan Mustafa Yıldız ise alt katta ikamet ettiğini, patlama sesi duyunca balkona çıktığını aktardı. Önce bir aracın direğe çarptığını düşündüğünü bildiren Yıldız, şunları anlattı: "Alev alev yanıyordu. Komşuya sordum, uçağın düştüğünü söyledi. Oradaki bir evin çatısına düşüp alev aldıktan sonra sokaktaki araçların üzerine inmiş. Park halindeki bir servis aracı vardı, yanıyordu. İnsanlar koşuşturmaya başladı. Her tarafı dumanlar sardı. Canlı varsa kurtarırız belki diye baktılar ama patlamalar art arda gelince korkup geri çekildiler."
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