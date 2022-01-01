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Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar

Çin'de Yeniden Karantina Paniği: Pekin'de Raflar Boş Kaldı

Çin'in finans merkezi Şanghay'da yaklaşık bir aydır sürdürülen sıkı karantina önlemlerinin başkent Pekin?de de uygulanacağı endişesi, kent sakinlerinin gıda stoklamak için marketlere akın etmesine neden oldu.

  1. Çin?in başkenti Pekin?de tespit edilen yeni Covid-19 vakalarının ardından halk gıda stoklamak için marketlere akın etti.

    Çin?in başkenti Pekin?de tespit edilen yeni Covid-19 vakalarının ardından halk gıda stoklamak için marketlere akın etti.

  2. Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

    Birçok süpermarkette ürün rafları boşalırken, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

  3. Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.

    Yoğun talebi karşılamak için başkentteki süpermarketlerin çalışma saatleri uzatılarak, personel sayısı artırıldı.

  4. TOPLU NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK Pekin?de son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26?sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi.

    TOPLU NÜKLEİK ASİT TESTİ YAPILACAK Pekin?de son iki günde 47 Covid-19 vakası tespit edilirken, vakaların 26?sının Chaoyang semtinde bulunduğu kaydedildi.

  5. Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

    Toplam bin 230 kişinin yakın temaslı olarak belirlendiği ve karantina altına alındığı bilgisi paylaşıldı.

  6. Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı.

    Chaoyang semtindeki çok sayıda bina da karantina altına alındı. Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu semtin tamamına üç tur toplu nükleik asit testi yapılacağı, semtte çalışanların ve yaşayanların pazartesi, salı ve cuma günü teste tabi tutulacağı açıklandı.

  7. Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

    Pazartesi sabahı erken saatlerde test noktalarının önünde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

  8. ŞANGHAY'DA 51 CAN KAYBI ŞanGhay?da Covid-19 nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay?da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıklanmıştı.

    ŞANGHAY'DA 51 CAN KAYBI ŞanGhay?da Covid-19 nedeniyle dün 51 kişi yaşamını yitirmiş, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Şanghay?da yerel kaynaklı 2 bin 472 semptomatik, 16 bin 983 asemptomatik vaka belirlendiğini açıklanmıştı.

  9. Kentte 26 Şubat?tan bu yana 138 kişi de hayatını kaybetmİŞTİ.

    Kentte 26 Şubat?tan bu yana 138 kişi de hayatını kaybetmİŞTİ.