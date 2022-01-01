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Elon Musk'ın 70 Milyon Dolarlık Özel Jetinden Fotoğraflar

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın sahip olduğu Gulfstream G650ER adlı özel jetin içinden fotoğraflar yayınlandı. Uçağı 2016 yılında yaklaşık 70 milyon dolara satın alan Tesla ve SpaceX CEO?su, jetinin mütevazi hayatındaki tek istisna olduğunu söyledi.

  1. ZENGİNLERİN FAVORİ JETİ ABD?li sivil havacılık şirketi Gulfstream'in amiral gemisi uçağı G650ER, Elon Musk'ın yanı sıra, birçok zenginin favorileri arasında bulunuyor. Amazon?un kurucusu Jeff Bezos ve futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da birereGulfstream G650ER'e sahip. Bununla birlikte G650ER, Musk'ın ilk uçağı değil: Tesla CEO'su 2004'te satın aldığı bir Dassault Falcon 900B'ye de sahip.

    ZENGİNLERİN FAVORİ JETİ ABD?li sivil havacılık şirketi Gulfstream'in amiral gemisi uçağı G650ER, Elon Musk'ın yanı sıra, birçok zenginin favorileri arasında bulunuyor. Amazon?un kurucusu Jeff Bezos ve futbol yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da birereGulfstream G650ER'e sahip. Bununla birlikte G650ER, Musk'ın ilk uçağı değil: Tesla CEO'su 2004'te satın aldığı bir Dassault Falcon 900B'ye de sahip.

  2. "DAHA ÇOK ÇALIŞMAK İÇİN ÖZEL JET KULLANIYORUM" Nisan ayında TED Konferansı'nda Chris Anderson ile yaptığı röportajda Musk, "kişisel tüketim için yılda milyarlarca dolar harcamadığını, ancak özel jetinin tutumlu yaşam tarzının bir istisnası olduğunu belirterek şunları söylemişti: ?Bir evim ya da yatım yok. Tatil yapmıyorum. Tek istisnam bu uçak. Çünkü onu kullanmazsam, çalışmak için kullanacağım zaman daralıyor.?

    "DAHA ÇOK ÇALIŞMAK İÇİN ÖZEL JET KULLANIYORUM" Nisan ayında TED Konferansı'nda Chris Anderson ile yaptığı röportajda Musk, "kişisel tüketim için yılda milyarlarca dolar harcamadığını, ancak özel jetinin tutumlu yaşam tarzının bir istisnası olduğunu belirterek şunları söylemişti: ?Bir evim ya da yatım yok. Tatil yapmıyorum. Tek istisnam bu uçak. Çünkü onu kullanmazsam, çalışmak için kullanacağım zaman daralıyor.?

  3. 19 yaşındaki Jack Sweeney adlı bir genç tarafından işletilen Musk'ın jetinin yerini takip eden bir ElonJet adlı Twitter hesabına göre, N628TS tescili altındaki uçak son olarak 15 Nisan'da Austin, Teksas'taydı.

    19 yaşındaki Jack Sweeney adlı bir genç tarafından işletilen Musk'ın jetinin yerini takip eden bir ElonJet adlı Twitter hesabına göre, N628TS tescili altındaki uçak son olarak 15 Nisan'da Austin, Teksas'taydı.

  4. İŞLETME MALİYETLERİ MİLYONLARI BULUYOR Öte yandan, Gulfstream G650ER?in fiyatları 66,5 milyon dolardan başlıyor. İşletme maliyetleri ise milyonlarla ifade ediliyor.

    İŞLETME MALİYETLERİ MİLYONLARI BULUYOR Öte yandan, Gulfstream G650ER?in fiyatları 66,5 milyon dolardan başlıyor. İşletme maliyetleri ise milyonlarla ifade ediliyor.

  5. 2018'DE 700 BİN DOLAR HARCADI Washington Post tarafından elde edilen uçuş kayıtlarına göre Musk, özel jetine yalnızca 2018'de ABD, Avrupa ve Asya'da uçarak 700 bin dolar harcadı.

    2018'DE 700 BİN DOLAR HARCADI Washington Post tarafından elde edilen uçuş kayıtlarına göre Musk, özel jetine yalnızca 2018'de ABD, Avrupa ve Asya'da uçarak 700 bin dolar harcadı.

  6. Washington Post, Musk ve ailesinin "eğlence kaçamakları" için uçağa bindiğini bildirdi. Musk ayrıca, Los Angeles bölgesinde beş malikane binasına girip çıkarken de uçağını kullandı. Gazetenin bildirdiğine göre, Musk aynı yıl 250?den fazla destinasyona uçtu ve 250 bin kilometreden fazla bir mesafe kat etti.

    Washington Post, Musk ve ailesinin "eğlence kaçamakları" için uçağa bindiğini bildirdi. Musk ayrıca, Los Angeles bölgesinde beş malikane binasına girip çıkarken de uçağını kullandı. Gazetenin bildirdiğine göre, Musk aynı yıl 250?den fazla destinasyona uçtu ve 250 bin kilometreden fazla bir mesafe kat etti.

  7. BİR SAAT UÇMANIN BEDELİ 3 BİN 662 DOLAR Corporate Jet Investor'a göre ise G650ER ile bir saat uçmak ortalama 3 bin 662 dolar tutuyor.

    BİR SAAT UÇMANIN BEDELİ 3 BİN 662 DOLAR Corporate Jet Investor'a göre ise G650ER ile bir saat uçmak ortalama 3 bin 662 dolar tutuyor.

  8. İŞTE ELON MUSK'IN JETİNİN OLANAKLARI Musk?ın özel jetinin sahip olduğu imkanlar ise şu şekilde; 19 kişilik jetin, yiyecek ve içeceklerin hazırlanabileceği bir mutfağı bulunuyor. Mutfakta ayrıca iki saklama bölmesi, bir mikrodalga fırın ve bir konveksiyon fırın yer alıyor. Uçağın parçalarını kontrol eden bir dokunmatik ekran, mutfağın ön duvarına yerleştirilmiş halde görünüyor.

    İŞTE ELON MUSK'IN JETİNİN OLANAKLARI Musk?ın özel jetinin sahip olduğu imkanlar ise şu şekilde; 19 kişilik jetin, yiyecek ve içeceklerin hazırlanabileceği bir mutfağı bulunuyor. Mutfakta ayrıca iki saklama bölmesi, bir mikrodalga fırın ve bir konveksiyon fırın yer alıyor. Uçağın parçalarını kontrol eden bir dokunmatik ekran, mutfağın ön duvarına yerleştirilmiş halde görünüyor.

  9. 30 metre uzunluğundaki jet, aynı zamanda özelleştirilebilir bir iç mekana sahip.Dört yaşam alanı bulunan uçağın ana kabini, 10 koltuk ve bir kanepeden oluşuyor. Kabinin içi, kontrast oluşturan soluk deri koltuklar ve ahşap mobilyalarla tasarlanırken, G650ER Gulfstream'in havacılıktaki en büyük pencere olduğunu söylediği 16 oval pencereye sahip.

    30 metre uzunluğundaki jet, aynı zamanda özelleştirilebilir bir iç mekana sahip.Dört yaşam alanı bulunan uçağın ana kabini, 10 koltuk ve bir kanepeden oluşuyor. Kabinin içi, kontrast oluşturan soluk deri koltuklar ve ahşap mobilyalarla tasarlanırken, G650ER Gulfstream'in havacılıktaki en büyük pencere olduğunu söylediği 16 oval pencereye sahip.

  10. Diğer taraftan, jetteki koltuklar birbirine bakacak şekilde yatırılabiliyor. Aynı zamanda uçakta, iki televizyonun yanı sıra iki de lavabo bulunuyor.

    Diğer taraftan, jetteki koltuklar birbirine bakacak şekilde yatırılabiliyor. Aynı zamanda uçakta, iki televizyonun yanı sıra iki de lavabo bulunuyor.

  11. Ancak, G650ER?de duş bulunmuyor.

    Ancak, G650ER?de duş bulunmuyor.