Sindirimin Dostu Kuru Meyveler
Bazı meyvelerin kurusunun vitamin ve mineral oranları fazladır. Özellikle elma, üzüm, erik, kayısı ve hurma ilk sıralarında yer alır. Yüksek life sahip bu besinler hem sindirim sistemini yeniler hem de zayıflamada oldukça etkilidirler. Ayrıca usun süre tok tutar. Kuru meyvelerin faydaları nelerdir? Ramazan boyu kuru meyve tüketirseniz...
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Ramazan ayında uzmanlar şeker yerine kuru meyve yenilmesinin daha faydalı olduğunun altını çizer. Özellikle pandemi sürecinde tutulan oruçta bağışıklık sisteminin güçlü olması için vitamin ve mineral değerleri yüksek olan kuru meyveler tüketilmesinde fayda var.
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SAHURDA KURU MEYVE YERSENİZ NE OLUR? Uzun süreli oruç günlerini daha sağlıklı geçirmenin yollarından biri de beslenmedir. Sahur vaktide beslenmenin en önemli öğünüdür. Sıkı yapılan sahurda uzmanlar yüksek lifli besinleri şiddetle öneriyor. Bunun en sağlıklı yolu da kuru meyvelerdir. Kuru meyveler hem vitamin ve mineral deposudur hem de gün içerisinde kandaki şeker oranını yüksek tutar. Bu sayede gün içinde yorgunluk ve baş ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşanmaz.
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KURU ELMA İshal vücudun aşırı sıvı kaybına neden olan zehirli hastalıklarından biridir. Bir çorba kasesi kuru elma ve yoğurt karıştırarak tüketildiğinde kısa sürede ishalin neden olduğu zehir bağırsaklardan atılır. Sindirim düzenlenir. Ayrıca bu karışım uzun süre tok tutuğundan zayıflamak isteyenler içinde ideal bir besindir. Uzmanlar gün içinde bir kase tüketilmesini tavsiye eder.
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KURU ÜZÜM Vücudun günlük ihtiyacı olan enerjiyi sağlayan en güçlü besindir. Özellikle solunum yolu hastalıklarında birebir fayda sağlar. Günde tüketilen 8 tane kuru üzüm hem yüksek tansiyonu dengler hem de bağışıklık sistemini iltihapli bakterilere karşı korur.
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KURU HURMA Antioksidan özelliği olan hurma vücudun ihtiyacı olan en etkili besindir. Biriken tüm toksinleri kısa sürede atarak vücudu adeta yeniler. B1 ve B2 vitaminleri bakımından zengin olan hurma beyin sağlığı için birebir fayda sağlar.
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KURU DUT Kandaki hemoglobin hücrelerin sayısını artırarak kansızlık gibi riskli hastalıkları önler. Günde bir avuç tüketildiğinde gerekli enerjiyi sağlar. Kuru üzüm ayrıca tükürük ve midedeki enfeksiyonları azaltarak ağız kokusunu engellemede etkilidir.
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KURU ERİK Yaşlanma karşıtı etkili bir besindir. İçerdiği yüksek antioksidan ve vitaminler bakımından vücudu yeniler. Kansere karşı bağışıklığı güçlendirir.
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KURU İNCİR Yağ ve sodyum oranı sıfır oaln kuru incir damar tıkanıklığını önler. Bol miktarda protein barındırdığından kemik ve kas gelişiminde oldukça etkilidir.
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KURU KAYISI En yüksek lif kaynağıdır. Kabızlığı önleyerek şişkinlik gaz sorununu giderir. Bu sayede yaşam kalitesini yükselterek stres ve depresyon oranını azaltır. Uzmanlar potasyum zengini kayısıdan günde 4 tane tüketerek kalp rahatsızlıklarına yakalanma oranının azalacağını vurguluyor.