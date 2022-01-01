Hem yeteneği hem de güzelliği ile ablasını aratmayan 63 yaşındaki Nilgün Bubikoğlu, daha önce Ayrı Dünyalar, Yor, En Büyük Şaban, Kara Para, Seviyorum, Yetimlerin Türküsü, Muhteşem Serseri, Kuşatma 2, Kan Çiçek Açtı, Gözlerin Sevda Senin, Yengeç Burcu, Sevgilerin En güzeli, Mikrop, Şükür Allahım, Sarı Çiçek Sokağı ve Kadın Severse isimli sinema filmlerinde rol almıştı.