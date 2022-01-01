Kız Kardeşini Görenler İnanamadı!
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncuları arasında olan Gülşen Bubikoğlu'nun kız kardeşinin kim olduğunu duyanlar şoke oldu. Yıllar önce Kemal Sunal ile aynı filmde rol almış. İşte detaylar...
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Yeşilçam'a damgasını vuran 'Ah Nerede', 'Alev Alev', 'Vahşi Gelin' filmleriyle hafızalarda yer eden Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle adete yıllara meydan okuyor. Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat süren ünlü isim sosyal medya hesabıyla hayranlarıyla buluşuyor.
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Öte yandan Yeşilçam'ın duayen isimlerinden Bubikoğlu'nun kendisi gibi oyuncu kız kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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EN BÜYÜK ŞABAN FİLMİNDE OYNAMIŞ
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Gülşen Bubikoğlu'nun sosyal medyada gündem olan kız kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nu yıllar önce Kemal Sunal ile 'En Büyük Şaban' filmiyle hatırlanıyor.
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Hem yeteneği hem de güzelliği ile ablasını aratmayan 63 yaşındaki Nilgün Bubikoğlu, daha önce Ayrı Dünyalar, Yor, En Büyük Şaban, Kara Para, Seviyorum, Yetimlerin Türküsü, Muhteşem Serseri, Kuşatma 2, Kan Çiçek Açtı, Gözlerin Sevda Senin, Yengeç Burcu, Sevgilerin En güzeli, Mikrop, Şükür Allahım, Sarı Çiçek Sokağı ve Kadın Severse isimli sinema filmlerinde rol almıştı.
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