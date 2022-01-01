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Hurma Suyu Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir?

Lif bakımından zengin olan hurma doğada bulunan en faydalı doğal şekerdir. İçeriğindeki maddeler bakımından güçlü antioksidan barındıran hurma, son yılların en popüler tüketilme şekli ile yeniden gündem oldu. Hurma suyu nasıl yapılır? Hurma suyunun faydaları nelerdir?

  1. HURMA SUYU NASIL HAZIRLANIR? İçeriğinde B vitamin kompleksi ve C vitamini barındıran hurma bağışıklık için faydalı besinler arasında ilk sırada gelir. Yaklaşık 20 tane hurmayı iyice yıkayın. Yıkadığınız hurmaların üzerine ılık su ilave edin. Yumuşayınca kabukları daha kolay soyulur. Kabukları soyup içindeki çekirdeği çıkartın.

    HURMA SUYU NASIL HAZIRLANIR? İçeriğinde B vitamin kompleksi ve C vitamini barındıran hurma bağışıklık için faydalı besinler arasında ilk sırada gelir. Yaklaşık 20 tane hurmayı iyice yıkayın. Yıkadığınız hurmaların üzerine ılık su ilave edin. Yumuşayınca kabukları daha kolay soyulur. Kabukları soyup içindeki çekirdeği çıkartın.

  2. Farklı bir kaba aldığınız hurmaların üzerien 1 litre sıcak su döküp blendırdan geçirin. Daha sonra temiz bir beyaz tülbenti derin bir kabın üzerien serin ve karışımı dökün. Tülbenti toparlayıp iyice sıkın. Süzülen hurma suyunu cam bir kavanoca koyun. Bunu aynı zamanda keklerinize de ekleyebilirsiniz.

    Farklı bir kaba aldığınız hurmaların üzerien 1 litre sıcak su döküp blendırdan geçirin. Daha sonra temiz bir beyaz tülbenti derin bir kabın üzerien serin ve karışımı dökün. Tülbenti toparlayıp iyice sıkın. Süzülen hurma suyunu cam bir kavanoca koyun. Bunu aynı zamanda keklerinize de ekleyebilirsiniz.

  3. HURMA SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR? Sindirim problemi yaşayanlar için en ideal besin olan hurma, bu tarifle tüketildiğinde mide ve bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlar. Sabah aç karna içtiğinizde hurma suyu ödem atmada yardımcı olur. İlk saatlerde tüketilen ve ödem atıldığında gün boyu enerjik olmanızı sağlar. Bu yüzden bazı uzmanlar sahur vaktinde tüketilmesini de tavsiye eder.

    HURMA SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR? Sindirim problemi yaşayanlar için en ideal besin olan hurma, bu tarifle tüketildiğinde mide ve bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlar. Sabah aç karna içtiğinizde hurma suyu ödem atmada yardımcı olur. İlk saatlerde tüketilen ve ödem atıldığında gün boyu enerjik olmanızı sağlar. Bu yüzden bazı uzmanlar sahur vaktinde tüketilmesini de tavsiye eder.

  4. Güçlü bir antioksidan olan hurma vücuttaki toksinleri kolayca atar. Bu sayede vücutta serbest radikalli hücrelerin birikmesini engeller. Toksin atmada etkili olduğundan özellikle karaciğerin temizlenmesini destekler. Hücrelerin hızla yenilenmesini destekler bu sayede cildin daha canlı kalmasına yardımcı olur.

    Güçlü bir antioksidan olan hurma vücuttaki toksinleri kolayca atar. Bu sayede vücutta serbest radikalli hücrelerin birikmesini engeller. Toksin atmada etkili olduğundan özellikle karaciğerin temizlenmesini destekler. Hücrelerin hızla yenilenmesini destekler bu sayede cildin daha canlı kalmasına yardımcı olur.

  5. Hücrelerin deforme olmasının önüne geçer. Kanser ve benzeri habeelerin riskini azaltır. Kas ve kemik kütlesini artırır. Bu yüzden eglişim çağındaki çocuklardan bebeklere kadar hemen hemen herkesin tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilir.

    Hücrelerin deforme olmasının önüne geçer. Kanser ve benzeri habeelerin riskini azaltır. Kas ve kemik kütlesini artırır. Bu yüzden eglişim çağındaki çocuklardan bebeklere kadar hemen hemen herkesin tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilir.

  6. Doğal şeker içeren hurma, kandaki şeker oranını dengeler. Diyabet hastaları içinde fayda sağlar. Ramazan ayında tüketildiğinde uzun süreli tokluk sağlar.

    Doğal şeker içeren hurma, kandaki şeker oranını dengeler. Diyabet hastaları içinde fayda sağlar. Ramazan ayında tüketildiğinde uzun süreli tokluk sağlar.

  7. Anne adaylarının doğum öncesi ve sonrası tüketebileceği en sağlıklı besindir.

    Anne adaylarının doğum öncesi ve sonrası tüketebileceği en sağlıklı besindir.