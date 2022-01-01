Hurma Suyu Nasıl Yapılır? Faydaları Nelerdir?

HURMA SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR? Sindirim problemi yaşayanlar için en ideal besin olan hurma, bu tarifle tüketildiğinde mide ve bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlar. Sabah aç karna içtiğinizde hurma suyu ödem atmada yardımcı olur. İlk saatlerde tüketilen ve ödem atıldığında gün boyu enerjik olmanızı sağlar. Bu yüzden bazı uzmanlar sahur vaktinde tüketilmesini de tavsiye eder.