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Gizemli Hepatit Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 12 ülkeye sıçradı ve vaka sayısı 170'e yaklaştı.

  1. Çocuklardaki gizemli hepatit hastalığı ile ilgili bilinmesi gereken her şey (Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?) - 1 HANGİ ÜLKELERDE TESPİT EDİLDİ? Sağlık yetkilileri, yaygın bir virüsün bazı küçük çocuklarda görülen nadir hepatit vakalarıyla bağlantılı olduğuna dair artan kanıtlar olduğunu açıkladı. Dünya genelinde 169 vaka ve bir ölüm gerçekleşti. 21 Nisan 2022 itibariyle, DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 11 ülkeden ve DSÖ Amerika Bölgesi'ndeki bir ülkeden en az 169 kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakası bildirildi. Bunların 114'ü Birleşik Krallık'ta,13'ü İspanya'da, 12'si İsrail'de, 9'u ABD'de, 6'sı Danimarka'da, 5'ten azı İralnada'da, 4'ü Hollanda'da, 4'ü İtalya'da, 2'si, 2'si Norveç'te, 2'si Fransa'da, biri Japonya'da, biri Romanya'da ve biri Belçika'da kaydedildi.

    Çocuklardaki gizemli hepatit hastalığı ile ilgili bilinmesi gereken her şey (Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?) - 1 HANGİ ÜLKELERDE TESPİT EDİLDİ? Sağlık yetkilileri, yaygın bir virüsün bazı küçük çocuklarda görülen nadir hepatit vakalarıyla bağlantılı olduğuna dair artan kanıtlar olduğunu açıkladı. Dünya genelinde 169 vaka ve bir ölüm gerçekleşti. 21 Nisan 2022 itibariyle, DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki 11 ülkeden ve DSÖ Amerika Bölgesi'ndeki bir ülkeden en az 169 kaynağı bilinmeyen akut hepatit vakası bildirildi. Bunların 114'ü Birleşik Krallık'ta,13'ü İspanya'da, 12'si İsrail'de, 9'u ABD'de, 6'sı Danimarka'da, 5'ten azı İralnada'da, 4'ü Hollanda'da, 4'ü İtalya'da, 2'si, 2'si Norveç'te, 2'si Fransa'da, biri Japonya'da, biri Romanya'da ve biri Belçika'da kaydedildi.

  2. İngiltere'de hastalanan çocukların 10'unun karaciğer nakline ihtiyacı oldu. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), F41 adlı bir adenovirüs türünün hastalığın arkasındaki en olası neden gibi göründüğünü bildirdi.

    İngiltere'de hastalanan çocukların 10'unun karaciğer nakline ihtiyacı oldu. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), F41 adlı bir adenovirüs türünün hastalığın arkasındaki en olası neden gibi göründüğünü bildirdi.

  3. ÇOCUKLARIN ÇOĞU BEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK Bununla birlikte, hepatit hastalığından etkilenen çocukların çoğunun beş yaşında veya daha küçük olduğu belirtildi. Ayrıca genelinde gastroenterit hastalığı semptomları (ishal ve mide bulantısı), ardından sarılık veya ciltte ve gözlerde sararma (karaciğerin mücadele ettiğinin bir işareti) vardı.

    ÇOCUKLARIN ÇOĞU BEŞ YAŞINDAN KÜÇÜK Bununla birlikte, hepatit hastalığından etkilenen çocukların çoğunun beş yaşında veya daha küçük olduğu belirtildi. Ayrıca genelinde gastroenterit hastalığı semptomları (ishal ve mide bulantısı), ardından sarılık veya ciltte ve gözlerde sararma (karaciğerin mücadele ettiğinin bir işareti) vardı.

  4. UKHSA'da klinik enfeksiyonlar direktörü Dr. Meera Chand, "Araştırmalarımız yoluyla toplanan bilgiler, çocuklarda ani başlangıçlı hepatitteki bu artışın adenovirüs enfeksiyonu ile bağlantılı olduğunu giderek daha fazla göstermektedir. Ancak, diğer olası nedenleri kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz? açıklamasını yaptı.

    UKHSA'da klinik enfeksiyonlar direktörü Dr. Meera Chand, "Araştırmalarımız yoluyla toplanan bilgiler, çocuklarda ani başlangıçlı hepatitteki bu artışın adenovirüs enfeksiyonu ile bağlantılı olduğunu giderek daha fazla göstermektedir. Ancak, diğer olası nedenleri kapsamlı bir şekilde araştırıyoruz? açıklamasını yaptı.

  5. Uzmanlar, hepatit olarak bilinen karaciğer iltihabı vakalarının son derece nadir olduğunu, ancak çok ciddi sonuçları olabileceğini aktardı. Bilim insanları ve klinisyenler, virüsün genetik yapısında karaciğer iltihabını daha kolay tetikleyebilecek bir değişiklik olup olmadığını araştırdırdıklarını bildirdi.

    Uzmanlar, hepatit olarak bilinen karaciğer iltihabı vakalarının son derece nadir olduğunu, ancak çok ciddi sonuçları olabileceğini aktardı. Bilim insanları ve klinisyenler, virüsün genetik yapısında karaciğer iltihabını daha kolay tetikleyebilecek bir değişiklik olup olmadığını araştırdırdıklarını bildirdi.

  6. NEDENİ PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ KAPANMALAR MI? Diğer taraftan, aniden ortaya çıkan küresel hepatit salgınına ilişkin bir başka olası açıklama ise Covid-19 pandemisinde uygulanan kısıtlamaların, küçük çocukların hayatlarının biraz daha sonraki bir noktasında adenovirüse ilk kez maruz kalmasına yol açmış olabileceği. Ayrıca bazılarında "daha güçlü" bir bağışıklık tepkisi ortaya koyması.

    NEDENİ PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ KAPANMALAR MI? Diğer taraftan, aniden ortaya çıkan küresel hepatit salgınına ilişkin bir başka olası açıklama ise Covid-19 pandemisinde uygulanan kısıtlamaların, küçük çocukların hayatlarının biraz daha sonraki bir noktasında adenovirüse ilk kez maruz kalmasına yol açmış olabileceği. Ayrıca bazılarında "daha güçlü" bir bağışıklık tepkisi ortaya koyması.

  7. Liverpool Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Prof. Dr. Calum Semple, "Adenovirüs, Covid-19 salgını sırasında insanların birbirinden uzaklaşmasıyla neredeyse kayboldu. Şimdi, adenovirüs vakaları büyük bir artışla geri dönüyor" dedi. Öte yandan Semple, yakın tarihli bir Covid-19 enfeksiyonunun adenovirüs ile birlikte karaciğer sorunları için tetikleyici olup olmayacağı da dahil olmak üzere başka hipotezlerin de araştırıldığını sözlerine ekledi.

    Liverpool Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman olan Prof. Dr. Calum Semple, "Adenovirüs, Covid-19 salgını sırasında insanların birbirinden uzaklaşmasıyla neredeyse kayboldu. Şimdi, adenovirüs vakaları büyük bir artışla geri dönüyor" dedi. Öte yandan Semple, yakın tarihli bir Covid-19 enfeksiyonunun adenovirüs ile birlikte karaciğer sorunları için tetikleyici olup olmayacağı da dahil olmak üzere başka hipotezlerin de araştırıldığını sözlerine ekledi.

  8. COVİD-19 AŞILARIYLA BİR İLGİSİ YOK Tüm bunların yanı sıra, çocuklardaki hepatit vakalarının Covid-19 aşılarıyla bir bağlantısı olmadığı vurgulandı. Birleşik Krallık ülkelerinde tespit edilen çocuk hepatit vakalarının hiçbirinin Covid-19?a karşı aşılanmadığı bildirdi.

    COVİD-19 AŞILARIYLA BİR İLGİSİ YOK Tüm bunların yanı sıra, çocuklardaki hepatit vakalarının Covid-19 aşılarıyla bir bağlantısı olmadığı vurgulandı. Birleşik Krallık ülkelerinde tespit edilen çocuk hepatit vakalarının hiçbirinin Covid-19?a karşı aşılanmadığı bildirdi.

  9. Son olarak bilim insanları, ailelere aniden ortaya çıkar hepatit vakaların nadir olduğu konusunda güvence verdi. Ancak, kusma ve ishal de dahil olmak üzere gastrointestinal enfeksiyon semptomları yaşayan çocukların evde kalmaları ve semptomlar durduktan 48 saat sonraya kadar okula veya kreşe dönmemeleri gerektiği belirtildi.

    Son olarak bilim insanları, ailelere aniden ortaya çıkar hepatit vakaların nadir olduğu konusunda güvence verdi. Ancak, kusma ve ishal de dahil olmak üzere gastrointestinal enfeksiyon semptomları yaşayan çocukların evde kalmaları ve semptomlar durduktan 48 saat sonraya kadar okula veya kreşe dönmemeleri gerektiği belirtildi.

  10. GİZEMLİ HEPATİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR? Çocukların aşağıdaki belirtiler için kontrol edilmesi, bunların varlığının tespit edilmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması istendi: -Sürekli olağandışı yorgun hissetmek, -İştah kaybı, -Karın ağrısı, -Gözlerin veya cildin beyaz kısmının sararması (sarılık), -Koyu idrar, -Soluk, gri renkli dışkı (kaka), -Kaşınan cilt, -Kas ve eklem ağrıları, -Yüksek ateş.

    GİZEMLİ HEPATİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR? Çocukların aşağıdaki belirtiler için kontrol edilmesi, bunların varlığının tespit edilmesi halinde bir sağlık kuruluşuna başvurulması istendi: -Sürekli olağandışı yorgun hissetmek, -İştah kaybı, -Karın ağrısı, -Gözlerin veya cildin beyaz kısmının sararması (sarılık), -Koyu idrar, -Soluk, gri renkli dışkı (kaka), -Kaşınan cilt, -Kas ve eklem ağrıları, -Yüksek ateş.