Hamileler Bahar Ayında Neler Tüketmeli?

GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINDAN KORUNUN Uzmanlar bahar aylarında güneşten faydalanırken, hamilelikte daha da hassas hale gelen cildinizi UV ışınlarına karşı korumaya da özen göstermenin önemli olduğunu açıkladı. Bu nedenle güneşe çıkmadan en az 20-30 dakika önce güneş kremi sürmeli ve güneşte kalınan süre uzayacak ise 2-3 saatte bir yenilenmelidir. Mineral bazlı fiziksel koruyucular ciltten tam olarak emilmez bu nedenle hamilelik döneminde bu tip güneş koruyucu kremlerin tercihi önerilir. Güneş ışınları D vitamini sentezinde önemli olduğundan, sabah 07.00-11.00, öğleden sonra 16.00 itibarıyla bahar güneşinden faydalanabilirsiniz.