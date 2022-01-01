Hamileler Bahar Ayında Neler Tüketmeli?
Uzmanlar, bahar aylarında geçirilen hamilelik dönemi için sağlık açısından önemli durumları paylaştı. Hamileler bahar ayında neler tüketmeli? Bahar ayında hamilelerin dikkat etmesi gerekenler
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HAVADAKİ POLENLERE DİKKAT Uzmanlar, bahar aylarında hamilelik döneminde olan anne adayları için, özellikle alerjik bir bünyey sahip olanlar adına havaalrın güzelliğine aldanıp da polene maruz kalmamaları konsuunda uyardı. Polenler alerjik olarak etkilerken; hapşırma, gözlerde sulanma, kaşıntı, öksürük, burun akıntısı ve tıkanıklığı gibi etkilere sebep olabileceğinin altını çizdi.
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DÜZENLİ EGZERSİZ ŞART Uzmanlar, düzenli egzersizin hem anne hem bebeği için faydalı olduğunu belirtirken, doğum sırasında yaşanan acıyı da azalttığını ortaya koydu. Bel ve sırt ağrılarına iyi gelene egzersizler, hamilelik dönemindeki anne adayları için ve fizyolojik hem psikolojik olarak olumlu etkilere sahip olduğunu bildirdi. Hamilelik sonrasında eski vücudunuza dönme hızını arttıran egzersizlerde, doktorunuz yasaklamadığı sürece yapmanızda bir sakınca yoktur. Bahar aylarında yürüyüş, pilates ve esneme egzersizleri faydalı olacaktır.
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AYAKKABI VE TERLİK SEÇİMLERİNE DİKKAT Uzmanlar, hamilelikte vücudun yapısal değişimine bağlı olarak ağırlık merkezinin ve ayaklara binen yük dağılımının değişmesi sebebiyle, ayaklarda ödem oluşması probleminin ortaya çıktığını belirtti. Bu nedenle seçilen ayakkabı ve terliklerin rahat ve konsforlu olması, dış görünümünden daha önemli bir durumdur.
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NE KALIN NE İNCE GİYİNİN Uzmanlarca yapılan açıklamada, bahar aylarında cildinizin terlemesine ve kuruluğun artmasına yol açabilecek sentetik, naylon kıyafetler yerine vücuda nefes aldıran pamuklu giyisilerin tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Çok dar giysiler yerine rahat edebileceğiniz, bol ve pamuklu kıyafetler giymeye çalışmalısınız. Bununla birlikte değişen hormonların etkisiyle uzmanlar, yanınızda her zaman bir mont bulundurmanızın önemli olduğunu belirtti.
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SAĞLIKLI BESLENİN Bahar aylarında meyve ve sebze çeşitlerinin artması daha sağlıklı ve çeşitli beslenme fırsatı sunar. Böylece hamilelerin ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri besinlerden karşılama şansı da artar. Ancak meyve ve sebzelerin iyi yıkanmadan tüketilmemesi gerektiği unutulmamalıdır. Uzmanlar, aşermeyle birlikte sağlıksız yiyeceklerin tüketiminin artmasına yönelik kesinlikle sağlıklı yiyecekler tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi. Özellikle hazır ve konserve, bekletilmiş yiyeceklerden uzak durup, günlük ve taze tüketilmesi gerektiği de belirtildi.
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BOL SU TÜKETİN Uzmanlar, susamasanız da bol bol su tüketmeniz gerektiğini ve vücudun adaptasyonu için öenmli olduğunu vurguladı. Bahar aylarında havanın ısınmasıyla birlikte, günde 2-3 litre suyun tüketilmesinin ideal olduğu bildirildi. Sadece su değil, sıvı alımınında bol olması gerekmektedir.
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ÖDEMLER İÇİN ÖNLEMLERİNİZİ ALIN Hamilelikte fizyolojik değişimler sonucunda artan kan ihtiyacını karşılamak için vücutta su tutulumu olur, vücutta daha fazla kan dolaşır. Dolaşımdaki kanın bir kısmı damar dışındaki dokulara sızar ve buradaki hücrelerin arasında birikir, buna ?ödem? denir. Özellikle hamileliğin ilerleyen haftalarında, hava sıcaklığının arttığı bahar ve yaz aylarında ödem daha sık görülür. Ödemi atmanın en güzel yolu bol su tüketmektir. Bunun yanında egzersiz yapmak, proteinden zengin beslenmek, uzun süre ayakta kalmamaya çalışmak, yatarken sol yan pozisyonda olmak da ödem oluşumunu azaltmaya yardımcı olacaktır.
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KABIZLIKTAN KORUNMAK İÇİN GEREKENLER Hamilelikte kabızlık en büyük problemlerden biridir. Gerek takviye gıdalar, gerekse bebek sıvıyı emer. Hormonel değişimlerle bağırsakların yavaşlaması da olası durumlar arasında bulunur. Kabızlığın önlenmesinde bol su tüketimi, lifli gıdalardan zengin beslenilmesi, bol bol sebze meyve ve posalı gıdaların tüketilmesi önemlidir. Bahar döneminde meyve sebzelerdeki çeşitlilik arttığı için bu gıdaların tüketimini artırmak bağırsak hareketlerinin artmasına yardımcı olacaktır. Kabızlığı azaltmak için kayısı ve erik kompostosu içilebilir, sabahları bir bardak ılık su içerek bağırsak hareketleri hızlandırılabilir.
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CİLDİNİZİ BOL BOL NEMLENDİRİN Baharın gelmesiyle birlikte vücuttaki su azalmaya başlar. Cilt kruuluğuda yanında gelmektedir. Uzmanlar bahar ayında hamilelik geçiren anne adayları için bol bol orgnaik bileşenli nemlendirici kullanmalarını öneriyor. Hindistan cevizi yağı, kakao yağı, badem yağı gibi doğal yağlar kullanarak veya kollagen üretimini uyaran peptidler içeren ürünler ya da topikal hyalüronik asit içeren nemlendiricileri tercih edebilirsiniz. Doğal yağlar hem cilt nemini korurken hem de çatlaklara karşı önleyici olacaktır.
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GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINDAN KORUNUN Uzmanlar bahar aylarında güneşten faydalanırken, hamilelikte daha da hassas hale gelen cildinizi UV ışınlarına karşı korumaya da özen göstermenin önemli olduğunu açıkladı. Bu nedenle güneşe çıkmadan en az 20-30 dakika önce güneş kremi sürmeli ve güneşte kalınan süre uzayacak ise 2-3 saatte bir yenilenmelidir. Mineral bazlı fiziksel koruyucular ciltten tam olarak emilmez bu nedenle hamilelik döneminde bu tip güneş koruyucu kremlerin tercihi önerilir. Güneş ışınları D vitamini sentezinde önemli olduğundan, sabah 07.00-11.00, öğleden sonra 16.00 itibarıyla bahar güneşinden faydalanabilirsiniz.