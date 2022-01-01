Bayramda Hava Nasıl Olacak?
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, planlar yapılmaya başlandı. Nisan ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredenrken Ramazan Bayramı'nda nasıl olacağı merak ediliyor. Ramazan Bayramında hava durumunun nasıl olacağı sorusuna Meteoroloji Genel Müdürlüğü yanıt verdi.
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BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Meteoroloji'nin haftalık hava tahmini raporuna göre hava sıcaklıkları Perşembe ve Cuma günleri mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği daha sonraki günler ise azalarak mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. İşte Ramazan bayramında İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde beklenen hava tahmini...
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