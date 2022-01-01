Cezaevlerinde bayramdaki açık görüş tarihleri belli oldu
Cezaevlerinde bayramdaki açık görüş tarihleri belli oldu
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
BDDK'dan ticari kredilere fren
BDDK'dan ticari kredilere fren
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
Bu meslek lisesinin öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak
Bu meslek lisesinin öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak
Hekim odasındaki saldırıya 'konut dokunulmazlığından' ceza
Hekim odasındaki saldırıya 'konut dokunulmazlığından' ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Devlet Bahçeli: Seçim takvimini cebimde taşıyorum
Devlet Bahçeli: Seçim takvimini cebimde taşıyorum
'Kılıçdaroğlu bayramlaşmayı tercih etmeli, barışmak tek çıkış yolu'
'Kılıçdaroğlu bayramlaşmayı tercih etmeli, barışmak tek çıkış yolu'
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
2022-1 ALES sonuçları açıklandı
2022-1 ALES sonuçları açıklandı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 19 puan yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 19 puan yükseltti
Kılıçdaroğlu elektrik faturası borcunu ödedi
Kılıçdaroğlu elektrik faturası borcunu ödedi
Altın düşüşte, gram fiyatı 896 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın düşüşte, gram fiyatı 896 lira seviyesinden işlem görüyor
Eğitim müfettişleri tayin hakkı bekliyor
Eğitim müfettişleri tayin hakkı bekliyor
EKPSS'de kura ile yerleştirme için başvuru alınacak
EKPSS'de kura ile yerleştirme için başvuru alınacak
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na odaklandı
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na odaklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
3 bin 250 Bekçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı
3 bin 250 Bekçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı
4 Kamu kurumu 95 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 95 personel almak için ilana çıktı
Uçak ve trende maske takmak şart mı değil mi?
Uçak ve trende maske takmak şart mı değil mi?
Bayram'da havalar nasıl olacak? - Haritalı
Bayram'da havalar nasıl olacak? - Haritalı
BDDK'dan bankalara döviz talimatı
BDDK'dan bankalara döviz talimatı
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
Toprağa gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
Erdoğan'dan 'Osman Kavala Türkiye'nin Soros'uydu' açıklaması
Erdoğan'dan 'Osman Kavala Türkiye'nin Soros'uydu' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu: 5 bin korucu uzman çavuşluğa geçecek
İçişleri Bakanı Soylu: 5 bin korucu uzman çavuşluğa geçecek
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarına 'zam' sinyali: Çalışmamız var
Bakan Bilgin'den emekli maaşlarına 'zam' sinyali: Çalışmamız var
AYM: Öğretmeninin sosyal medya paylaşımına verilen ceza hukuksuz
AYM: Öğretmeninin sosyal medya paylaşımına verilen ceza hukuksuz
İBB: PKK kampında fotoğrafı çıkan çalışanın adli sicil kaydı temiz
İBB: PKK kampında fotoğrafı çıkan çalışanın adli sicil kaydı temiz

Yumurtanın İçindeki Beyaz Kısım Ne İşe Yarıyor?

Yumurta sarısının iki tarafında yapışmış olarak bulunan o iplik gibi şeyin aslında hiç bilmediğiniz bir faydası var. Yumurtanın içerisinde yer alan beyaz ipliğe benzeyen o kısma kalaza adı veriliyor. Peki son günlerde çok merak edilen yumurtanın içindeki beyaz kısım ne işe yarıyor? İşte cevaplar:

  1. Yumurtanın içerisinde yer alan beyaz ipliğe benzeyen o kısma kalaza adı veriliyor.

    Yumurtanın içerisinde yer alan beyaz ipliğe benzeyen o kısma kalaza adı veriliyor.

  2. Genellikle yumurtanın içindeki o beyaz kısmın civcivle alakası olduğu düşünülür.

    Genellikle yumurtanın içindeki o beyaz kısmın civcivle alakası olduğu düşünülür.

  3. Yumurtada bu beyaz kısmın bulunmasının civcivle hiçbir ilgisi bulunmuyor.

    Yumurtada bu beyaz kısmın bulunmasının civcivle hiçbir ilgisi bulunmuyor.

  4. Yumurtanın içinde bulunan bu beyaz kısım, yumurtanın sarısını ortada sabit tutmaya yarıyor.

    Yumurtanın içinde bulunan bu beyaz kısım, yumurtanın sarısını ortada sabit tutmaya yarıyor.

  5. Aynı zamanda bu beyaz kısım yumurtanın taze olduğunu da göstermektedir.

    Aynı zamanda bu beyaz kısım yumurtanın taze olduğunu da göstermektedir.

  6. Yumurta rafta bekletildiğinde yani bayatlamaya başladığında bu beyaz kısım giderek yok olmaya başlıyor.

    Yumurta rafta bekletildiğinde yani bayatlamaya başladığında bu beyaz kısım giderek yok olmaya başlıyor.

  7. Ve böylelikle aldığınız yumurtaların taze olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz..

    Ve böylelikle aldığınız yumurtaların taze olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz..

  8. Açıkçası o beyaz ipliği gördüğünüzde korkmanız değil sevinmeniz çok daha doğru olur.

    Açıkçası o beyaz ipliği gördüğünüzde korkmanız değil sevinmeniz çok daha doğru olur.