Yumurtanın İçindeki Beyaz Kısım Ne İşe Yarıyor?
Yumurta sarısının iki tarafında yapışmış olarak bulunan o iplik gibi şeyin aslında hiç bilmediğiniz bir faydası var. Yumurtanın içerisinde yer alan beyaz ipliğe benzeyen o kısma kalaza adı veriliyor. Peki son günlerde çok merak edilen yumurtanın içindeki beyaz kısım ne işe yarıyor? İşte cevaplar:
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Yumurtanın içerisinde yer alan beyaz ipliğe benzeyen o kısma kalaza adı veriliyor.
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Genellikle yumurtanın içindeki o beyaz kısmın civcivle alakası olduğu düşünülür.
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Yumurtada bu beyaz kısmın bulunmasının civcivle hiçbir ilgisi bulunmuyor.
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Yumurtanın içinde bulunan bu beyaz kısım, yumurtanın sarısını ortada sabit tutmaya yarıyor.
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Aynı zamanda bu beyaz kısım yumurtanın taze olduğunu da göstermektedir.
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Yumurta rafta bekletildiğinde yani bayatlamaya başladığında bu beyaz kısım giderek yok olmaya başlıyor.
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Ve böylelikle aldığınız yumurtaların taze olup olmadığını kolaylıkla anlayabilirsiniz..
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Açıkçası o beyaz ipliği gördüğünüzde korkmanız değil sevinmeniz çok daha doğru olur.