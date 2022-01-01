Dicle Nehri'nde Balık Ölümlerine İnceleme
Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında ve yüzeyinde yüzlerce ölü balık tespit edildi. Yetkililer tarafından telef olan balıklardan numune alındı, inceleme başlatıldı.
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Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nden gelen kötü koku üzerine kıyıya giden köylüler, yüzlerce ölü balığın yüzeyde ve kıyıda olduğunu gördü.
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Tedirgin olan köylüler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi'ne bildirdi.
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İhbarla bölgeye gelen ekipler, nehrin kıyısındaki ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.
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