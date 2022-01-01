Tedirgin olan köylüler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi'ne bildirdi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nden gelen kötü koku üzerine kıyıya giden köylüler, yüzlerce ölü balığın yüzeyde ve kıyıda olduğunu gördü.

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