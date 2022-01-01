İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
Ceza ve infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak
Ceza ve infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak
BDDK'dan ticari kredilere fren
BDDK'dan ticari kredilere fren
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
Bu meslek lisesinin öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak
Bu meslek lisesinin öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak
Hekim odasındaki saldırıya 'konut dokunulmazlığından' ceza
Hekim odasındaki saldırıya 'konut dokunulmazlığından' ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Devlet Bahçeli: Seçim takvimini cebimde taşıyorum
Devlet Bahçeli: Seçim takvimini cebimde taşıyorum
'Kılıçdaroğlu bayramlaşmayı tercih etmeli, barışmak tek çıkış yolu'
'Kılıçdaroğlu bayramlaşmayı tercih etmeli, barışmak tek çıkış yolu'
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı
2022-1 ALES sonuçları açıklandı
2022-1 ALES sonuçları açıklandı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 19 puan yükseltti
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini 19 puan yükseltti
Kılıçdaroğlu elektrik faturası borcunu ödedi
Kılıçdaroğlu elektrik faturası borcunu ödedi
Altın düşüşte, gram fiyatı 896 lira seviyesinden işlem görüyor
Altın düşüşte, gram fiyatı 896 lira seviyesinden işlem görüyor
Eğitim müfettişleri tayin hakkı bekliyor
Eğitim müfettişleri tayin hakkı bekliyor
EKPSS'de kura ile yerleştirme için başvuru alınacak
EKPSS'de kura ile yerleştirme için başvuru alınacak
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na odaklandı
Yurt içi piyasalar, Merkez Bankası'nın Enflasyon Raporu'na odaklandı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
3 bin 250 Bekçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı
3 bin 250 Bekçi alımı Resmi Gazete'de yayımlandı
4 Kamu kurumu 95 personel almak için ilana çıktı
4 Kamu kurumu 95 personel almak için ilana çıktı
Uçak ve trende maske takmak şart mı değil mi?
Uçak ve trende maske takmak şart mı değil mi?
Bayram'da havalar nasıl olacak? - Haritalı
Bayram'da havalar nasıl olacak? - Haritalı

Dicle Nehri'nde Balık Ölümlerine İnceleme

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında ve yüzeyinde yüzlerce ölü balık tespit edildi. Yetkililer tarafından telef olan balıklardan numune alındı, inceleme başlatıldı.

  1. Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nden gelen kötü koku üzerine kıyıya giden köylüler, yüzlerce ölü balığın yüzeyde ve kıyıda olduğunu gördü.

    Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Sarılar Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'nden gelen kötü koku üzerine kıyıya giden köylüler, yüzlerce ölü balığın yüzeyde ve kıyıda olduğunu gördü.

  2. Tedirgin olan köylüler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi'ne bildirdi.

    Tedirgin olan köylüler, durumu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi'ne bildirdi.

  3. İhbarla bölgeye gelen ekipler, nehrin kıyısındaki ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.

    İhbarla bölgeye gelen ekipler, nehrin kıyısındaki ölü balıklardan numune alarak inceleme başlattı.