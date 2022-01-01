Bu Turşu Yüksek Tansiyon Hastalarına Şifa!

KORE TURŞUSU KİMCİHİNİN FAYDALARI İçerdiği probiyotik maddeler sayesinde bağırsakların daha sağlıklı çalışmasını destekler. Flora dengesini koruyarak kabızlık ve ishalin önüne geçer. Uzmanlar acı bir besin olmasıan rağmen iltihaplı bağırsak sendromundan muzdarip olan hastaların kolaylıkla tüketebileceği bir besin olduğunu vurguladı.