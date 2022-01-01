Pandemi Sonrası Kızamık Vakaları Yüzde 80 Arttı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi
Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'
'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Benzine 1 lira 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Benzine 1 lira 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor
BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek
BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
5 Kamu kurumu 384 personel alacak
5 Kamu kurumu 384 personel alacak
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde
Sahtekarların yeni tuzağı kiralık villa
Sahtekarların yeni tuzağı kiralık villa
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak
MEB şube müdürlerinin haklı talebi
MEB şube müdürlerinin haklı talebi
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
Ceza ve infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak
Ceza ve infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak
BDDK'dan ticari kredilere fren
BDDK'dan ticari kredilere fren
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
Bu meslek lisesinin öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak
Bu meslek lisesinin öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak
Hekim odasındaki saldırıya 'konut dokunulmazlığından' ceza
Hekim odasındaki saldırıya 'konut dokunulmazlığından' ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Pandemi Sonrası Kızamık Vakaları Yüzde 80 Arttı

Birleşmiş Milletler (BM), kızamık vakalarının bu yıl Covid-19'un neden olduğu aksaklıklar nedeniyle dünya genelinde yaklaşık yüzde 80 arttığını duyurdu.

  1. Kızamık, çoğunlukla çocuklara saldıran bir virüsün neden olduğu hastalığa deniliyor. En ciddi komplikasyonlar körlük, beyin şişmesi, ishal ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarını içeriyor. Pek çok ülke bu hedefin çok gerisinde kalsa da, en az yüzde 95 oranında aşılama, kızamığın yayılmasını önlemenin en iyi yolunu oluşturuyor.

    Kızamık, çoğunlukla çocuklara saldıran bir virüsün neden olduğu hastalığa deniliyor. En ciddi komplikasyonlar körlük, beyin şişmesi, ishal ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonlarını içeriyor. Pek çok ülke bu hedefin çok gerisinde kalsa da, en az yüzde 95 oranında aşılama, kızamığın yayılmasını önlemenin en iyi yolunu oluşturuyor.

  2. SON BİR YILDA 21 BÜYÜK KIZAMIK SALGINI YAŞANDI BM ajanslarından alınan yeni verilere göre, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında küresel olarak 17 bin 300'den fazla kızamık vakası rapor edilirken, geçen yıl bu aylarda yaklaşık 9 bin 600 kızamık vakası kaydedildi. Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu gösterdi.

    SON BİR YILDA 21 BÜYÜK KIZAMIK SALGINI YAŞANDI BM ajanslarından alınan yeni verilere göre, bu yılın Ocak ve Şubat aylarında küresel olarak 17 bin 300'den fazla kızamık vakası rapor edilirken, geçen yıl bu aylarda yaklaşık 9 bin 600 kızamık vakası kaydedildi. Veriler, Nisan ayına kadar olan 12 ayda, çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını olduğunu gösterdi.

  3. "UYARI OLARAK GÖRÜLMELİ" Unicef'in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, AFP?ye kızamığın "aşı ile önlenebilir en bulaşıcı hastalık" olması nedeniyle bir uyarı işareti olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Gregory, ?Kızamık, bağışıklama sistemindeki bu zayıflıkların nerede olduğunu bize gerçekten gösteriyor. Özellikle en kırılgan, sağlık sistemlerinin zayıf olduğu, bu salgınların yanı sıra hala Covid'-19?un etkileriyle başa çıkmaya çalıştıkları ülkeler için endişeliyiz? dedi.

    "UYARI OLARAK GÖRÜLMELİ" Unicef'in bağışıklama bölümünde kıdemli sağlık danışmanı olan Christopher Gregory, AFP?ye kızamığın "aşı ile önlenebilir en bulaşıcı hastalık" olması nedeniyle bir uyarı işareti olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Gregory, ?Kızamık, bağışıklama sistemindeki bu zayıflıkların nerede olduğunu bize gerçekten gösteriyor. Özellikle en kırılgan, sağlık sistemlerinin zayıf olduğu, bu salgınların yanı sıra hala Covid'-19?un etkileriyle başa çıkmaya çalıştıkları ülkeler için endişeliyiz? dedi.

  4. UKRAYNA ENDİŞESİ Diğer taraftan BM verilerine göre, son 12 ayda açık ara en fazla kızamık vakası kaydedilen ülkeler Somali, Yemen, Afganistan, Nijerya ve Etiyopya oldu. Tüm bu ülkelerde savaş ve çatışmaların yaşandığı biliniyor. Bu nedenle, 2017-2019 yılları arasında Avrupa'nın en yüksek kızamık oranını kaydettikten sonra Ukrayna'daki savaşın ülkede salgın hastalıkları yeniden canlanmayı tetikleyebileceğine dair korkular bulunuyor.

    UKRAYNA ENDİŞESİ Diğer taraftan BM verilerine göre, son 12 ayda açık ara en fazla kızamık vakası kaydedilen ülkeler Somali, Yemen, Afganistan, Nijerya ve Etiyopya oldu. Tüm bu ülkelerde savaş ve çatışmaların yaşandığı biliniyor. Bu nedenle, 2017-2019 yılları arasında Avrupa'nın en yüksek kızamık oranını kaydettikten sonra Ukrayna'daki savaşın ülkede salgın hastalıkları yeniden canlanmayı tetikleyebileceğine dair korkular bulunuyor.

  5. Gregory, savaş başladığından beri Ukrayna'da herhangi bir hastalığı takip etmenin çok zor olduğunu bildirdi.

    Gregory, savaş başladığından beri Ukrayna'da herhangi bir hastalığı takip etmenin çok zor olduğunu bildirdi.

  6. 203 MİLYON İNSAN TEHLİKEDE Öte yandan, BM kurumları, pandeminin başlangıcında ertelenen 43 ülkede 57 aşı kampanyasının hala tamamlanmadığını ve bu durumdan çoğu çocuk olmak üzere 203 milyon insanı etkilediğini söyledi.

    203 MİLYON İNSAN TEHLİKEDE Öte yandan, BM kurumları, pandeminin başlangıcında ertelenen 43 ülkede 57 aşı kampanyasının hala tamamlanmadığını ve bu durumdan çoğu çocuk olmak üzere 203 milyon insanı etkilediğini söyledi.

  7. Covid-19 pandemisi ayrıca sağlık tesisleri üzerinde baskı oluşturmaya ve personel ve dikkati uzun süredir devam eden ölümcül hastalıklar için aşılamadan uzaklaştırmaya devam ediyor. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kesintilerin bağışıklama hizmetlerindeki etkisi önümüzdeki on yıllar boyunca hissedilecek. Artık herkesin bu hayat kurtaran aşılara erişebilmesi için gerekli aşıları tekrar rayına oturtma ve yakalama kampanyaları başlatma zamanıdır" diye konuştu.

    Covid-19 pandemisi ayrıca sağlık tesisleri üzerinde baskı oluşturmaya ve personel ve dikkati uzun süredir devam eden ölümcül hastalıklar için aşılamadan uzaklaştırmaya devam ediyor. DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kesintilerin bağışıklama hizmetlerindeki etkisi önümüzdeki on yıllar boyunca hissedilecek. Artık herkesin bu hayat kurtaran aşılara erişebilmesi için gerekli aşıları tekrar rayına oturtma ve yakalama kampanyaları başlatma zamanıdır" diye konuştu.