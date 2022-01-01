'Kızımın Kakasını Yedim'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan Rektör Namık Ak'a sert tepki
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi
Yunan jetlerine müdahale: 3 günde 30 hava ihlali tespit edildi
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
Bayram izni kaldırılan Suriyeliler, gönüllü geri dönüşe teşvik edilecek
'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'
'Kırsalda 12 bin çocuğumuzu ana sınıfları ile kavuşturduk'
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Altın fiyatları yeniden yükselişte: Gram altın 912 TL
Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Bakan Yanık duyurdu: Yaşlı ve engelli aylıkları bugün ödenecek
Benzine 1 lira 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Benzine 1 lira 33 kuruş zam gelmesi bekleniyor
BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek
BTK duyurdu, tarife ve kampanyalar, e-Devlet'te karşılaştırılabilecek
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
Hem kaymakam hem evimizin kızı! Tüm ilçenin gönlünü fethetti
5 Kamu kurumu 384 personel alacak
5 Kamu kurumu 384 personel alacak
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde
Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Umre ziyaretinde
Sahtekarların yeni tuzağı kiralık villa
Sahtekarların yeni tuzağı kiralık villa
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde - Haritalı
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak
Polisler, iki büyükşehirde 1 Mayıs için 12/12 çalışacak
MEB şube müdürlerinin haklı talebi
MEB şube müdürlerinin haklı talebi
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
Doktordan hastane içinde doktor eşine şiddet
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
E-Devlet'te yeni hizmet: Sürücü sertifikası sorgulama
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Çarpışan iki otomobil çaya düştü: Hemşire öldü, anne ve babası aranıyor
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 256 yeni vaka, 15 vefat
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
Kira fiyatları uçtu! En hızlı artışın görüldüğü il
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
MB Başkanından '500 TL'lik banknot' iddialarına yalanlama
Ceza ve infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak
Ceza ve infaz kurumlarında bayramda açık görüş yapılacak
BDDK'dan ticari kredilere fren
BDDK'dan ticari kredilere fren
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Erdoğan'dan CHP'li Özel'e tepki: Avukatlarımız davalarını açıyor
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
Benzine 82 kuruş zam geliyor...
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
400 bin nüfuslu ilde üç ayda 1 milyon hastaya bakıldı
Bu meslek lisesinin öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak
Bu meslek lisesinin öğrencileri, Almanya ve Portekiz'de staj yapacak
Hekim odasındaki saldırıya 'konut dokunulmazlığından' ceza
Hekim odasındaki saldırıya 'konut dokunulmazlığından' ceza
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

'Kızımın Kakasını Yedim'

Yılların deneyimli tiyatro oyuncusu ve sunucusu Erhan Yazıcıoğlu'nun kızı Begüm'ün bebekliğine dair anlattıkları, özellikle yaptığı itiraf duyanların ağzını açık bıraktı.

  1. Erhan Yazıcıoğlu yılların tecrübeli oyuncularından biri. Hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dur bi dinle' programında kızının nasıl kakasını yediğini anlatınca Armağan Çağlayan şoklara girdi.

    Erhan Yazıcıoğlu yılların tecrübeli oyuncularından biri. Hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dur bi dinle' programında kızının nasıl kakasını yediğini anlatınca Armağan Çağlayan şoklara girdi.

  2. Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yaptığı "Dur bi dinle" programının yeni bölüm konuğu usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu oldu.

    Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yaptığı "Dur bi dinle" programının yeni bölüm konuğu usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu oldu.

  3. 90'lardaki "Seç Bakalım" yarışması ile ünlenen oyuncu son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana'nın babasına hayat verdi. Ayrıca "Çatı Katı Aşk" dizilerinde de rol aldı. Ayrıca sinemada ve reklamlarda sesi ile hayat veriyor.

    90'lardaki "Seç Bakalım" yarışması ile ünlenen oyuncu son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana'nın babasına hayat verdi. Ayrıca "Çatı Katı Aşk" dizilerinde de rol aldı. Ayrıca sinemada ve reklamlarda sesi ile hayat veriyor.

  4. Fakat usta oyuncu Yazıcıoğlu bu kez, "Dur bi dinle" programındaki ilginç açıklamasıyla gündeme geldi.

    Fakat usta oyuncu Yazıcıoğlu bu kez, "Dur bi dinle" programındaki ilginç açıklamasıyla gündeme geldi.

  5. Yazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan kızları Begüm ve Burçak'tan bahsedilince konu kızının kakasını yiyip yemediğine geldi. Olayın nasıl gerçekleştiğini oyuncu şöyle anlattı...

    Yazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan kızları Begüm ve Burçak'tan bahsedilince konu kızının kakasını yiyip yemediğine geldi. Olayın nasıl gerçekleştiğini oyuncu şöyle anlattı...

  6. "Annesi lavaboda kıçını yıkıyor Begüm'ün. 'Senin ben bokunu yerim' dedim"

    "Annesi lavaboda kıçını yıkıyor Begüm'ün. 'Senin ben bokunu yerim' dedim"

  7. Biraz da aramız limoniydi eşimle. 'Amaan sen de bu ne sevgi' dedi. 'Gel ye de göreyim' dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım ve yedim hocam! Vallahi yedim.

    Biraz da aramız limoniydi eşimle. 'Amaan sen de bu ne sevgi' dedi. 'Gel ye de göreyim' dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım ve yedim hocam! Vallahi yedim.

  8. Armağan Çağlayan: Yani o sevgiden değil de hanımefendiyle aranız gergin olduğu için sinirden..

    Armağan Çağlayan: Yani o sevgiden değil de hanımefendiyle aranız gergin olduğu için sinirden..

  9. Erhan Yazıcıoğlu: Tahrikten evet ama sevgiden de yani. O yüzden onlar benim için (kızları) tutkuların en büyüğüdür.

    Erhan Yazıcıoğlu: Tahrikten evet ama sevgiden de yani. O yüzden onlar benim için (kızları) tutkuların en büyüğüdür.

  10. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Muhsin Yazıcıoğlu?nun tüm karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları?na figüran olarak girdi.

    Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Muhsin Yazıcıoğlu?nun tüm karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları?na figüran olarak girdi.

  11. Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.

    Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.

  12. Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır.

    Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır.

  13. Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir. 1 Aralık 2015 tarihinde görevinden istifa etti. Erhan Yazıcıoğlu, genç isimlerin ağırlıklı olduğu Çatı Katı Aşk dizisinde Asaf Bey karakterine hayat veriyor.

    Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir. 1 Aralık 2015 tarihinde görevinden istifa etti. Erhan Yazıcıoğlu, genç isimlerin ağırlıklı olduğu Çatı Katı Aşk dizisinde Asaf Bey karakterine hayat veriyor.