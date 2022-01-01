'Kızımın Kakasını Yedim'
Yılların deneyimli tiyatro oyuncusu ve sunucusu Erhan Yazıcıoğlu'nun kızı Begüm'ün bebekliğine dair anlattıkları, özellikle yaptığı itiraf duyanların ağzını açık bıraktı.
-
Erhan Yazıcıoğlu yılların tecrübeli oyuncularından biri. Hayat hikayesinin anlatıldığı 'Dur bi dinle' programında kızının nasıl kakasını yediğini anlatınca Armağan Çağlayan şoklara girdi.
-
Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yaptığı "Dur bi dinle" programının yeni bölüm konuğu usta tiyatrocu Erhan Yazıcıoğlu oldu.
-
90'lardaki "Seç Bakalım" yarışması ile ünlenen oyuncu son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'da Cana'nın babasına hayat verdi. Ayrıca "Çatı Katı Aşk" dizilerinde de rol aldı. Ayrıca sinemada ve reklamlarda sesi ile hayat veriyor.
-
Fakat usta oyuncu Yazıcıoğlu bu kez, "Dur bi dinle" programındaki ilginç açıklamasıyla gündeme geldi.
-
Yazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan kızları Begüm ve Burçak'tan bahsedilince konu kızının kakasını yiyip yemediğine geldi. Olayın nasıl gerçekleştiğini oyuncu şöyle anlattı...
-
"Annesi lavaboda kıçını yıkıyor Begüm'ün. 'Senin ben bokunu yerim' dedim"
-
Biraz da aramız limoniydi eşimle. 'Amaan sen de bu ne sevgi' dedi. 'Gel ye de göreyim' dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım ve yedim hocam! Vallahi yedim.
-
Armağan Çağlayan: Yani o sevgiden değil de hanımefendiyle aranız gergin olduğu için sinirden..
-
Erhan Yazıcıoğlu: Tahrikten evet ama sevgiden de yani. O yüzden onlar benim için (kızları) tutkuların en büyüğüdür.
-
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve sunucu Erhan Yazıcıoğlu, 1954 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası Muhsin Yazıcıoğlu?nun tüm karşı çıkmasına rağmen 17 yaşında İstanbul Şehir Tiyatroları?na figüran olarak girdi.
-
Daha sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oluncaya dek, pek çok oyunda önemli roller üstlendi.
-
Oldukça genç bir yaşta emekli olduğu için, yıllarca çalıştığı kuruma, daha sonra konuk oyuncu statüsü ile geri dönmüştür. Ayrıca, tiyatro hayatı boyunca, Tiyatro İstanbul, Sadri Alışık Tiyatrosu gibi tiyatrolarda konuk oyuncu ve konuk yönetmen olarak çalışmalar yapmıştır.
-
Televizyondaki "Seç Bakalım" adlı programıyla adından uzun süre söz ettiren Yazıcıoğlu, tiyatronun yanı sıra uzun yıllar seslendirme ve seslendirme yönetmenliği yapmıştır. Erhan Yazıcıoğlu, 18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevine getirildi. Şehir tiyatrolarının 100. yılına özel olarak ise repertuara Çürük Temel, Lillian, Kerbela, Cibali Karakolu, On İki Öfkeli Adam oyunlarını eklemiştir. 1 Aralık 2015 tarihinde görevinden istifa etti. Erhan Yazıcıoğlu, genç isimlerin ağırlıklı olduğu Çatı Katı Aşk dizisinde Asaf Bey karakterine hayat veriyor.