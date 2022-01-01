10 Yıl Sahte Kimlikle Dolaşan Firari İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçleri, yolculara yönelik GBT kontrolü sırasında yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu takibe aldı. Pasaport kontrol noktasına gelen yolcuyu durduran polis, GBT sorgulaması için kimlik istedi. Yolcunun verdiği Murat Berber ismine düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu tespit edildi.