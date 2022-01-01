10 Yıl Sahte Kimlikle Dolaşan Firari İstanbul Havalimanı'nda Yakalandı
Cezaevinden firar eden ve 10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaşan Şevki Berber, yurt dışına kaçmak üzere gittiği İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı.
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İstanbul Havalimanı'nda emniyet güçleri, yolculara yönelik GBT kontrolü sırasında yurt dışına gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu takibe aldı. Pasaport kontrol noktasına gelen yolcuyu durduran polis, GBT sorgulaması için kimlik istedi. Yolcunun verdiği Murat Berber ismine düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu tespit edildi.
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GERÇEK PARMAK İZİ KONTROLÜNDE ORTAYA ÇIKTI Bunun üzerine ekipler yolcuyu parmak izi kontrolüne götürdü. Burada yapılan kontrollerde şüphelinin gerçek kimliğinin Şevki Berber olduğu tespit edildi.
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13 YIL KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR Şevki Berber'in Trabzon'da çeşitli suçlardan hakkında 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu ve cezaevinden firar ettiği öğrenildi.
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TEKRAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ Gözaltına alınan Şevki Berber ifadesinde 10 yıldır sahte kimlikle dolaştığını ve bu zaman zarfında havalimanı ve polis kontrol noktalarından sorunsuz bir şekilde geçtiğini söyledi. Şevki Berber mahkemeye sevk edilmesinin ardından cezaevine gönderildi.