Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre Ziyareti
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un daveti üzerine Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabe'ye umre ziyaretinde bulundu.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un daveti ile iki günlük resmi ziyaret için dün Suudi Arabistan'a gitti. Cidde'de Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.
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Görüşmelerin ardından Mekke'ye hareket eden Erdoğan, Kabe'ye umre ziyareti de gerçekleştirdi. Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın umre ziyaretinden fotoğraf paylaşan İstanbul Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, "Umreniz mebrur olsun" ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği görüldü.
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