Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un daveti ile iki günlük resmi ziyaret için dün Suudi Arabistan'a gitti. Cidde'de Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud'un ardından Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.