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Dünyaca Ünlü Sahilde Şaşkına Çeviren Görüntü!

ANTALYA?da sıcak havayı gören vatandaşlar ve turistler sahillere sakın etti. Turizm sezonu için hazırlıkların sürdüğü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, bir traktörün tatilciler arasında düzenleme çalışması yapması ise şaşkınlık oluşturdu.

  1. Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya?da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili?ne akın etti. Sahilde, vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı, bazıları da gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.

    Hava sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya?da, vatandaşlar ve turistler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili?ne akın etti. Sahilde, vatandaşlar ve turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı, bazıları da gölgelik alanlarda serinlemeyi tercih etti.

  2. Turizm sezon hazırlıklarının devam ettiği sahilde, tatilcilere yakın kısımda bir traktörün sahil düzenleme çalışması ise şaşkınlık oluşturdu.

    Turizm sezon hazırlıklarının devam ettiği sahilde, tatilcilere yakın kısımda bir traktörün sahil düzenleme çalışması ise şaşkınlık oluşturdu.

  3. Traktör kış sezonundan kalma çukur alanların düzeltmek için gün boyu alanda çalışma yaptı.

    Traktör kış sezonundan kalma çukur alanların düzeltmek için gün boyu alanda çalışma yaptı.

  4. İşte o şaşırtan görüntüler...

    İşte o şaşırtan görüntüler...