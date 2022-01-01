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Avrupa'nın Deprem Haritası: İstanbul Ve İzmir De Var

İsviçre'de yapılan yeni bir çalışmada, Avrupa kıtasının depremden en fazla etkilenecek bölgelerinin haritası yayımlandı. Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.

  1. İsviçre Sismoloji Servisi ve ETH Zürih'teki Sismoloji ve Jeodinamik Grubu üyeleri, kıta Avrupa'sının deprem risk haritasını yayımladı. Avrupa kıtası için hafifletme önlemlerinin temelini oluşturacak ve toplulukları doğal afetlerin etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirecek ilk deprem risk modelini oluşturan bilim insanları, afetlerin en çok tehdit ettiği şehirleri ve bölgeleri ortaya koydu.

    İsviçre Sismoloji Servisi ve ETH Zürih'teki Sismoloji ve Jeodinamik Grubu üyeleri, kıta Avrupa'sının deprem risk haritasını yayımladı. Avrupa kıtası için hafifletme önlemlerinin temelini oluşturacak ve toplulukları doğal afetlerin etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirecek ilk deprem risk modelini oluşturan bilim insanları, afetlerin en çok tehdit ettiği şehirleri ve bölgeleri ortaya koydu.

  2. Yayımlanan haritada, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Romanya'nın Avrupa'da en yüksek deprem tehlikesine sahip ülkeler olduğu görülürken, söz konusu ülkeleri Balkan ülkelerinin takip ettiği aktarıldı.

    Yayımlanan haritada, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Romanya'nın Avrupa'da en yüksek deprem tehlikesine sahip ülkeler olduğu görülürken, söz konusu ülkeleri Balkan ülkelerinin takip ettiği aktarıldı.

  3. Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.

    Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.

  4. Haritada, bu şehirleri, Zagreb (Hırvatistan), Tiran (Arnavutluk), Sofya (Bulgaristan), Lizbon (Portekiz), Brüksel (Belçika) ve Basel (İsviçre) gibi şehirler takip ediyor.

    Haritada, bu şehirleri, Zagreb (Hırvatistan), Tiran (Arnavutluk), Sofya (Bulgaristan), Lizbon (Portekiz), Brüksel (Belçika) ve Basel (İsviçre) gibi şehirler takip ediyor.

  5. Yayımlanan haritanın raporunda, depremlerin, 20. yüzyılda Avrupa'da 200 binden fazla ölümün yanı sıra 250 milyar Euro'luk hasar oluşturduğunun altı çizildi.

    Yayımlanan haritanın raporunda, depremlerin, 20. yüzyılda Avrupa'da 200 binden fazla ölümün yanı sıra 250 milyar Euro'luk hasar oluşturduğunun altı çizildi.