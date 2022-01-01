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Araştırma: Zoom Ve Benzeri Programlar Çalışanların Yaratıcılığını Düşürdü

Bilim insanları, Covid-19 pandemisinde yükselişe geçen Zoom ve benzeri uygulamaların çalışanların yaratıcılığını azalttığını açıkladı.

  1. ABD'de yapılan yeni bir çalışma insanlar corona virüs salgını nedenilye evden çalışmaya geçmesiyle popüler olan görüntülü konuşma programlarını mercek altına aldı. Columbia Üniversitesi'nde pazarlama bölümü yardımcı doçenti Dr. Melanie Brucks, "Birden fazla yaratıcı fikre sahip olmak gerçekten önemlidir ve daha büyük bir yaratıcı fikir potasına sahip olmak, başarı olasılığınızı artıracaktır" dedi.

    ABD'de yapılan yeni bir çalışma insanlar corona virüs salgını nedenilye evden çalışmaya geçmesiyle popüler olan görüntülü konuşma programlarını mercek altına aldı. Columbia Üniversitesi'nde pazarlama bölümü yardımcı doçenti Dr. Melanie Brucks, "Birden fazla yaratıcı fikre sahip olmak gerçekten önemlidir ve daha büyük bir yaratıcı fikir potasına sahip olmak, başarı olasılığınızı artıracaktır" dedi.

  2. Brucks ve Stanford Üniversitesi?ndeki meslektaşı Jonathan Levav, Nature dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında, aynı odada veya sanal olarak Zoom üzerinden bir yaratıcılık görevinin üstesinden gelmek için eşleştirilmiş 600'den fazla gönüllüyü işe aldı.

    Brucks ve Stanford Üniversitesi?ndeki meslektaşı Jonathan Levav, Nature dergisinde yayımlanan çalışma kapsamında, aynı odada veya sanal olarak Zoom üzerinden bir yaratıcılık görevinin üstesinden gelmek için eşleştirilmiş 600'den fazla gönüllüyü işe aldı.

  3. FİKİR SAYISI YÜZDE 20 AZALDI Katılımcıların, frizbi veya balonlu naylonun farklı kullanım alanlarını üretmek için beş dakikaları ve en iyi fikirleri seçmek için bir dakikaları vardı. Bağımsız gözlemciler, bir frizbiyi tabağa çevirmenin ağaçtan meyve koparmak için kullanmaktan daha az yaratıcı olduğuna karar verirken, mors kodu mesajları göndermek için baloncuklu naylon kullanmanın bir bebeği korumak için kullanmaktan daha yaratıcı olduğuna karar verdi. Genel olarak ise Zoom üzerinde çalışanlar, yüz yüze görüşenlere göre yüzde 20 daha az fikre sahipti.

    FİKİR SAYISI YÜZDE 20 AZALDI Katılımcıların, frizbi veya balonlu naylonun farklı kullanım alanlarını üretmek için beş dakikaları ve en iyi fikirleri seçmek için bir dakikaları vardı. Bağımsız gözlemciler, bir frizbiyi tabağa çevirmenin ağaçtan meyve koparmak için kullanmaktan daha az yaratıcı olduğuna karar verirken, mors kodu mesajları göndermek için baloncuklu naylon kullanmanın bir bebeği korumak için kullanmaktan daha yaratıcı olduğuna karar verdi. Genel olarak ise Zoom üzerinde çalışanlar, yüz yüze görüşenlere göre yüzde 20 daha az fikre sahipti.

  4. Aynı etki gerçek dünyada da belirgindi. Bir saha çalışmasında araştırmacılar, çok uluslu bir şirket için bin 490 mühendis tarafından üretilen yeni ürünler için çeşitli fikirleri değerlendirdi. Finlandiya, Macaristan, Hindistan, İsrail ve Portekiz'de bulunan mühendisler rastgele eşleştirildi ve ürünlere şahsen veya Webex video konferansı üzerinden beyin fırtınası yapmaları için bir saat kadar verildi. Daha sonra en iyi fikirler seçildi.

    Aynı etki gerçek dünyada da belirgindi. Bir saha çalışmasında araştırmacılar, çok uluslu bir şirket için bin 490 mühendis tarafından üretilen yeni ürünler için çeşitli fikirleri değerlendirdi. Finlandiya, Macaristan, Hindistan, İsrail ve Portekiz'de bulunan mühendisler rastgele eşleştirildi ve ürünlere şahsen veya Webex video konferansı üzerinden beyin fırtınası yapmaları için bir saat kadar verildi. Daha sonra en iyi fikirler seçildi.

  5. Çalışmanın yazarları, mühendislerin yüz yüze çalışırken daha fazla fikir ve daha fazla yenilikçi fikir ürettiğini bildirdi. Brucks, "Yalnızca daha fazla sayıda yaratıcı fikir üretmiyorlar, aynı zamanda fikirleri daha iyi" dedi.

    Çalışmanın yazarları, mühendislerin yüz yüze çalışırken daha fazla fikir ve daha fazla yenilikçi fikir ürettiğini bildirdi. Brucks, "Yalnızca daha fazla sayıda yaratıcı fikir üretmiyorlar, aynı zamanda fikirleri daha iyi" dedi.

  6. ORTAMIN ETKİSİ Diğer taraftan, saha çalışması için, mühendisler ofiste beyin fırtınası yaparken ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ancak, şirketin Polonya kolu, fikir üretme oturumunu bir otelde gerçekleştirdi. Otelde çalışan mühendislerin?kahve ve kurabiye standı "nedeniyle dikkati dağıldı ve grup arasında bir uyumsuzluk oluştu.

    ORTAMIN ETKİSİ Diğer taraftan, saha çalışması için, mühendisler ofiste beyin fırtınası yaparken ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Ancak, şirketin Polonya kolu, fikir üretme oturumunu bir otelde gerçekleştirdi. Otelde çalışan mühendislerin?kahve ve kurabiye standı "nedeniyle dikkati dağıldı ve grup arasında bir uyumsuzluk oluştu.

  7. Laboratuvarda yapılan diğer deneyler ise, daha fazla yaratıcılık ile odanın içindeki nesnelerin ilişkisini ortaya çıkardı. Araştırmacıların, kuru kafa, poster gibi çeşitli şeyler yerleştirdikleri ortamlarda yaratıcı fikir sayısı azladı. Bruck, Zoom aramalarında insanların ekrana ve kişinin yüzüne odaklandığından, yaratıcı düşünceyi kısıtlayan bir durumun ortaya çıktığını belirtti:

    Laboratuvarda yapılan diğer deneyler ise, daha fazla yaratıcılık ile odanın içindeki nesnelerin ilişkisini ortaya çıkardı. Araştırmacıların, kuru kafa, poster gibi çeşitli şeyler yerleştirdikleri ortamlarda yaratıcı fikir sayısı azladı. Bruck, Zoom aramalarında insanların ekrana ve kişinin yüzüne odaklandığından, yaratıcı düşünceyi kısıtlayan bir durumun ortaya çıktığını belirtti:

  8. ?Görsel odak, bilişsel odaklanmanın büyük bir bileşenidir. Ekrana odaklandığınızda ve ortamın geri kalanını filtrelediğinizde, bu, göreve nasıl yaklaştığınıza da yansıyor. Yaratıcılık için benzersiz bir şekilde kötü çünkü daha geniş bir bakış açısını engelliyor.?

    ?Görsel odak, bilişsel odaklanmanın büyük bir bileşenidir. Ekrana odaklandığınızda ve ortamın geri kalanını filtrelediğinizde, bu, göreve nasıl yaklaştığınıza da yansıyor. Yaratıcılık için benzersiz bir şekilde kötü çünkü daha geniş bir bakış açısını engelliyor.?