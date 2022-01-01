Muhteşem Yüzyıl'ın Çocuk Oyuncusu Görenleri Şaşırttı!
Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin çocuk oyuncuları arasında yer alan Kayra Zabcı, son haliyle herkesi şaşırtmayı başardı. Güzel oyuncu büyüdükçe Nurgül Yeşilçay'a benzetildi.
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Dizide Mihrimah Sultan'ın kızı rolüyle öne çıkan yetenekli oyuncu, "Gülperi" dizisinde ise Nurgül Yeşilçay'ın gençliğini canlandırmış ve Yeşilçay'a benzerliğiyle de dikkatleri çekmişti.
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2001 doğumlu olan güzel oyuncu, 2018 yılında oyunculuk kariyerine başladı.
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9?14 yaşları arasında gerçekleştirilmiş olan Best Model Çocuk Türkiye yarışmasında birinci olmuş, 2013 yılında ise Best Child Model of the World (Dünya Çocuk güzellik yarışmasında) da 1. olmuştur.
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Bugüne kadar çeşitli filmlerde rol alan Zabcı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Tiyatro Bölümü'nde eğitim almaya devam etmektedir.
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Canım Annem dizisindeki başarılı performansıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu, sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyor.
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Ünlü genç oyuncu Zabcı, daha önce Nurgül Yeşilçay'a olan benzerliğiyle gündeme gelirken, onun küçüklüğünü oynadığı Gülperi dizisinde tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Büyüdükçe de Nurgül Yeşilçay'a benzetilmeye devam edilen oyuncu için, takipçileri "Nurgül'ün kızı gibi" yorumlarında bulunuyor.
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İşte bir zamanların Muhteşem Yüzyıl'daki küçük oyuncusu Kayra Zabcı'nın son hali...
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