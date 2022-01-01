Muhteşem Yüzyıl'ın Çocuk Oyuncusu Görenleri Şaşırttı!

Ünlü genç oyuncu Zabcı, daha önce Nurgül Yeşilçay'a olan benzerliğiyle gündeme gelirken, onun küçüklüğünü oynadığı Gülperi dizisinde tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Büyüdükçe de Nurgül Yeşilçay'a benzetilmeye devam edilen oyuncu için, takipçileri "Nurgül'ün kızı gibi" yorumlarında bulunuyor.