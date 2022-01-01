Angelina Jolie Ukrayna'da

Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Bakan Koca: Fırtına geçti ama aşı önemini yitirmedi
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
Pençe-Kilit Operasyonu'nda Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan '1 Mayıs' açıklaması
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Mehmet Ceyhan duyurdu: Gizemli hepatit Türkiye'de!
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Veteriner hekimler de sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmak istiyor
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Erdoğan: Hedefimiz enflasyonu aşağıya çekmektir
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Şırnak'tan acı haber, kayadan düşen asker şehit oldu
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avrasya Tüneli'nden motosiklet geçiş ücreti belirlendi
Avukat sayısı 160 bini geçti
Avukat sayısı 160 bini geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı, vaka sayıları binin altına düşmesi bekleniyor
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Temmuz'da yapılacak
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Elektrik faturalarına yeni zam gelecek iddiası
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
Yerli gübre SİHA kadar önemli!
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB personel alımı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
MEB, şube müdürlerinin yer değişikliğini yapacak
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzun yola çıkacaklara uyarı: Lastikleri kontrol ettirin
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Uzmanı açıkladı: Bayram'da hava nasıl olacak?
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Hak-İş Başkanı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuzda toplansın
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Vefat sayısı 766 gün sonra 10'un altına düştü
Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar piyasada
Yenilenmiş ikinci el akıllı telefonlar piyasada
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
14 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları TBMM'de
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Sağlık çalışanları yoksullaştı, borçlandı, mutsuzlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Benzine 1 lira 33 kuruş zam! İşte yeni fiyatlar
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Öğrencisine ceza veren öğretmene veli dayağı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Yükseköğretim istatistikleri açıklandı
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Direksiyon başında 'dizi izleyen' minibüs şoförüne para cezası
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentisi belli oldu
Tuzla'da boya fabrikasındaki patlamaya adli ve idari soruşturma
Tuzla'da boya fabrikasındaki patlamaya adli ve idari soruşturma
Skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına soruşturma
Skandal 'Kadir Gecesi' paylaşımı yapan Pegasus çalışanlarına soruşturma
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı
Türk vatandaşlığı için ergin olma ve 5 yıl ikamet şartı kalktı

Angelina Jolie Ukrayna'da

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. Ziyaret, bir sosyal medya kullanıcısının paylaştığı video ile ortaya çıktı.

  1. Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, bugün Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. 46 yaşındaki Hollywood yıldızı, Lviv kentinde bir kafede görüntülendi. Jolie'nin Rusya ile savaş halinde olan ülkeye sürpriz ziyareti, Maya Pidhorodetska adlı bir Ukraynalının, çektiği videoyu Facebook'ta yayınlamasıyla ortaya çıktı. Pidhorodetska, "Özel birşey yok. Sadece Lviv. Sadece kahve içmeye gittim. Sadece Angelina Jolie" sözleriyle, kendisine el sallayan oyuncunun videosunu paylaştırken, Ukraynaca, "Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor" diye yazdı.

    Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, bugün Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. 46 yaşındaki Hollywood yıldızı, Lviv kentinde bir kafede görüntülendi. Jolie'nin Rusya ile savaş halinde olan ülkeye sürpriz ziyareti, Maya Pidhorodetska adlı bir Ukraynalının, çektiği videoyu Facebook'ta yayınlamasıyla ortaya çıktı. Pidhorodetska, "Özel birşey yok. Sadece Lviv. Sadece kahve içmeye gittim. Sadece Angelina Jolie" sözleriyle, kendisine el sallayan oyuncunun videosunu paylaştırken, Ukraynaca, "Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor" diye yazdı.

  2. Rus kuvvetleri ülkenin doğusunda yeni bir saldırı hazırlığındayken destek ziyaretinde bulunan Jolie, Ukraynalı hayranlarını şaşırttı.

    Rus kuvvetleri ülkenin doğusunda yeni bir saldırı hazırlığındayken destek ziyaretinde bulunan Jolie, Ukraynalı hayranlarını şaşırttı.

  3. Sade bir kıyafet giydiği görülen Jolie, kendisine ilgi gösteren hayranlarıyla sohbet etti.

    Sade bir kıyafet giydiği görülen Jolie, kendisine ilgi gösteren hayranlarıyla sohbet etti.

  4. Bazı Ukraynalılar ise Jolie'yi fark edemedi. Kafede kulaklıkla müzik dinleyen bu genç gibi...

    Bazı Ukraynalılar ise Jolie'yi fark edemedi. Kafede kulaklıkla müzik dinleyen bu genç gibi...

  5. Jolie, Instagram'da 25 Şubat'ta paylaştığı gönderide, "Ukrayna halkı için dua ediyorum" demişti. Saldırılar nedeniyle evlerinden olan kişilere verilecek yardımlara odaklandığını ifade eden Jolie, Birleşmiş Milletler'deki partnerleriyle birlikte hareket ettiğini söylemişti. Ünlü yıldız, 2012'den bu yana BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Özel Temsilcisi.

    Jolie, Instagram'da 25 Şubat'ta paylaştığı gönderide, "Ukrayna halkı için dua ediyorum" demişti. Saldırılar nedeniyle evlerinden olan kişilere verilecek yardımlara odaklandığını ifade eden Jolie, Birleşmiş Milletler'deki partnerleriyle birlikte hareket ettiğini söylemişti. Ünlü yıldız, 2012'den bu yana BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin Özel Temsilcisi.