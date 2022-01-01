Angelina Jolie Ukrayna'da

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, bugün Ukrayna'ya sürpriz bir ziyarette bulundu. 46 yaşındaki Hollywood yıldızı, Lviv kentinde bir kafede görüntülendi. Jolie'nin Rusya ile savaş halinde olan ülkeye sürpriz ziyareti, Maya Pidhorodetska adlı bir Ukraynalının, çektiği videoyu Facebook'ta yayınlamasıyla ortaya çıktı. Pidhorodetska, "Özel birşey yok. Sadece Lviv. Sadece kahve içmeye gittim. Sadece Angelina Jolie" sözleriyle, kendisine el sallayan oyuncunun videosunu paylaştırken, Ukraynaca, "Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor" diye yazdı.