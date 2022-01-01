Haftanın Fırsat Ürünleri (02-07)

Bilim Kurulu üyesinden 'kısıtlama' açıklaması: 10 güne kalkabilir
Bilim Kurulu üyesinden 'kısıtlama' açıklaması: 10 güne kalkabilir
Dolandırıcıların son kurbanı İstanbul Hakimi oldu
Dolandırıcıların son kurbanı İstanbul Hakimi oldu
Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Nisan ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
Para politikalarında rota mayıs ayında çizilecek
Para politikalarında rota mayıs ayında çizilecek
YHT'de günlük taşıma rekoru kırıldı
YHT'de günlük taşıma rekoru kırıldı
3600 ek gösterge düzenlemesi: Son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
3600 ek gösterge düzenlemesi: Son toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Bakan Akar: Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi
Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına mahkeme nokta koydu
Şehit imamın oğluna açılan 'pardon' davasına mahkeme nokta koydu
Konya'daki yanan evin enkazında engelli oğlu ile annenin cesedine ulaşıldı
Konya'daki yanan evin enkazında engelli oğlu ile annenin cesedine ulaşıldı
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
Bayram ziyaretine kiralık çözüm
'e-Devlet hacklendi' iddiası: 17 yaşında bir çocuk gözaltına alındı
'e-Devlet hacklendi' iddiası: 17 yaşında bir çocuk gözaltına alındı
Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak
Putin'le görüşeceğiz diyen Erdoğan: Çözüm İstanbul'da olacak
1 Mayıs'ta görevli polislere sadece sandviç mi verildi? Emniyet'ten açıklama
1 Mayıs'ta görevli polislere sadece sandviç mi verildi? Emniyet'ten açıklama
Meslektaşı olan eşini yaralayan doktor intihar etti
Meslektaşı olan eşini yaralayan doktor intihar etti
Vaka sayısı 1500'ün altında
Vaka sayısı 1500'ün altında
Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik
Erdoğan: Çalışanlarımıza destek olmak için kendi gelirlerimizden vazgeçtik
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
2 çocuğu darbettiği iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'da sel: Onlarca araç sular altında kaldı
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bayramda hava nasıl olacak? İşte 3 günlük tahmin
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Bakan Akar: Milletimizi terör belasından kurtarmakta kararlıyız
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
Diyanetten 'hacda görev alacak sağlık personeli' için duyuru
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
TUS yerleştirme sonuçları açıklandı
İl il bayram namazı saatleri
İl il bayram namazı saatleri
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Trafik sigortası her ay zamlanacak
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
Enflasyon emekliye promosyon yeniletiyor
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul'un nisan ayı enflasyonu belli oldu
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Salgın nedeniyle iptal edilen düğün ücreti için mahkemeden iade kararı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi
Gözler Bakan Bilgin'de: Zam için büyük gün geldi

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