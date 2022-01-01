Bol Su İçmenin Faydaları...
Koronavirüsle önemi giderek artan en önemli doğal ilaçlardan biri de su oldu.
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İnsan vücudunun dışarıdan ihtiyaç duyduğu en önemli besinlerden biri sudur. Su olmadan vücutta ciddi işlevsel bozukluklar ortaya çıkar. Vücudun sağlıklı bir akışı için tüketilen suyun miktarı gün içinde yaklaşık 2,5 ya da 3 litre olmalıdır. Bu tüketimin içinde kahve, meyve suyu, çay gibi içecekler dahil değildir.
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BOL SU İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR? Koronavirüs ile beraber su tüketiminin altı bir kez daha çizildi. Uzmanlar bol bol su içererek Virüsün vücuttaki etkinliğinin azaltılacağını söyledi. Özellikle hemen ilaca sarılmak yerine bol bol su içerek virüsün vücuttan daha kolay atılmasını sağlar.
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SU İÇMEK BOĞAZ AĞRISINA İYİ GELİR Mİ? Kooronavirüs sırasında ve sonrasında vücut sağlığı için en önemli organ boğazlardır. Boğazlardaki mukozdaki nem ve sıvı ne kadar fazlaysa hastalıklarda o kadar kısa sürede atılır.
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Virüs boğazdaki etkinliği artıkça kaşınam ve ağrımayla beraber öksürük nükseder. Bu durumun yaşanmaması için uzmanlar bol bol su içilmesini tavsiye eder. Gün içinde tüketilen 2,5 ve 3 litre dışında en az 2 büyük boy bardak limonlu suyunda boğazlarda enfeskiyon ve iltihabın barınmasını engellediğinin altını çizer.
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BÖBREKLERE FAYDASI! Bol su içmek böbrek işlevselliğini artırır. Böbrek üstü bezlerin daha iyi çalışmasını sağlar. Bu sayede vücutta asit birikmez. Ayırca aside bağlı taş kum oluşmaz.
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Su tüketimi 3 litrenin üstünde olmaması gerekir. Aksi halde faydalı olan su böbreklerin daha fazla çalışmasıan neden olur. Bu yüzden gün içinde mutlaka 3 litre tamamlanacak şekilde su tüketilmeli. Su tüket,mi ve sıvı aynı şey değildir. Uzmanlar bu konu da çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Doğadaki diğer tüketilen sıvı besinleri vücutta suyun etkinliğinin yerine geçmez.
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SİNDİRİMİ GÜÇLENDİRİR! Besinlerin daha hızlı emilimi ve vücuda karışması için de su olmazsa olmazlar arasında yer alır. Su mide ve bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Bağırsakları uyaran su besinlerin içerdiği vitamin ve minerali hasar almadan emilimini kolaylaştırır.
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Sindirimdeki hareketliliği artırarak yağın vücutta yer kaplamasını engeller. Bu sayede yağ suya karışarak idrar yoluyla atılır. Ayırca su ağız içi içinde fayda sağlar. Ağız içinde enfeksiyonun birikmesini engeller.
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SİNİR SİSTEMİNİ YENİLER! Tüketilen su, sindirim hücrelerini güçlendirerek beyne ve diğer organlara verilen sinyallerin daha sağlıklı iletilmesine neden olur. Bu sayede vücudun konsantre gücü artar. Su tüketildiçe artan akış vücuttaki enerjiyi yükseltir. Baş ağrısı, yorgunluk ve depresyon risklerini azaltır.