CEO'lar Tarafından Kullanılan En Popüler Şifreler

NordPass CEO'su Jonas Karklys, "Hepimizin bu kadar benzer düşünmesi inanılmaz ve bu araştırma şunu doğruluyor. Çok orijinal olduğunu düşündüğümüz şey aslında bizi en yaygın listeye sokabilir. Oyuncu gençlerden şirket sahiplerine kadar herkes siber suçların hedefidir ve tek fark ticari kuruluşların kural olarak bilgisizlikleri için daha yüksek bir bedel ödemesidir." dedi.