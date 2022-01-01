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CEO'lar Tarafından Kullanılan En Popüler Şifreler

Siber güvenlik uzmanlarının uyarılarına rağmen çok sayıda kişi, çözülmesi kolay şifreler kullanmaya devam ediyor.

  1. NordPass CEO'ların yaygın olarak kullandığı şifreleri araştırdı. Araştırmacılar dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz etti. Yapılan araştırmaya göre CEO'lar arasında '123456', 'password', '12345' ve '123456789' şifrelerinin en popüler olduğu ortaya çıktı.

    NordPass CEO'ların yaygın olarak kullandığı şifreleri araştırdı. Araştırmacılar dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz etti. Yapılan araştırmaya göre CEO'lar arasında '123456', 'password', '12345' ve '123456789' şifrelerinin en popüler olduğu ortaya çıktı.

  2. İsimler ve efsanevi yaratıklar da çok yaygın olarak kullanılıyor; 'Michael', 'Jordans' ve 'Dragon' da en üst listede yer alıyor.

    İsimler ve efsanevi yaratıklar da çok yaygın olarak kullanılıyor; 'Michael', 'Jordans' ve 'Dragon' da en üst listede yer alıyor.

  3. CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifrelerin listesi NordPass tarafından siber güvenlik olaylarıyla ilgili araştırmalarda uzmanlaşmış bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlendi.

    CEO'lar tarafından kullanılan en popüler şifrelerin listesi NordPass tarafından siber güvenlik olaylarıyla ilgili araştırmalarda uzmanlaşmış bağımsız araştırmacılarla ortaklaşa derlendi.

  4. Ekip, şifreleri iş unvanına ve sektöre göre gruplandırmadan önce dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz etti. Etkilenen alanlar arasında teknoloji, finans, inşaat, sağlık ve turizm en fazla güvenlik olayı yaşadığı gösterildi.

    Ekip, şifreleri iş unvanına ve sektöre göre gruplandırmadan önce dünya çapında 290 milyondan fazla veri ihlalini analiz etti. Etkilenen alanlar arasında teknoloji, finans, inşaat, sağlık ve turizm en fazla güvenlik olayı yaşadığı gösterildi.

  5. Liste, 290 milyon veri ihlalinde 29.401 yönetici tarafından kullanılan '123456' şifresinin CEO'lar arasında en popüler şifre olduğunu ortaya koydu.

    Liste, 290 milyon veri ihlalinde 29.401 yönetici tarafından kullanılan '123456' şifresinin CEO'lar arasında en popüler şifre olduğunu ortaya koydu.

  6. Bunu 22.511 kullanımla 'Password' izledi, bunu '12345' (11.876 kullanım), '123456789' (10.988 kullanım) ve 'qwerty' (9.738 kullanım) izledi.

    Bunu 22.511 kullanımla 'Password' izledi, bunu '12345' (11.876 kullanım), '123456789' (10.988 kullanım) ve 'qwerty' (9.738 kullanım) izledi.

  7. Birçok isim yaygın olarak kullanıldı ve en popüler seçenekler olarak 'Tiffany, 'Charlie', 'Michael' ve 'Jordan' çıktı.

    Birçok isim yaygın olarak kullanıldı ve en popüler seçenekler olarak 'Tiffany, 'Charlie', 'Michael' ve 'Jordan' çıktı.

  8. CEO'lar isimlerin yanı sıra hayvanlara ve efsanevi yaratıklara olan sevgilerini de şifreler söz konusu olduğunda gösterdiler, en çok kullanılanların 'dragon' ve 'monkey' olduğu ortaya çıktı.

    CEO'lar isimlerin yanı sıra hayvanlara ve efsanevi yaratıklara olan sevgilerini de şifreler söz konusu olduğunda gösterdiler, en çok kullanılanların 'dragon' ve 'monkey' olduğu ortaya çıktı.

  9. NordPass CEO'su Jonas Karklys, "Hepimizin bu kadar benzer düşünmesi inanılmaz ve bu araştırma şunu doğruluyor. Çok orijinal olduğunu düşündüğümüz şey aslında bizi en yaygın listeye sokabilir. Oyuncu gençlerden şirket sahiplerine kadar herkes siber suçların hedefidir ve tek fark ticari kuruluşların kural olarak bilgisizlikleri için daha yüksek bir bedel ödemesidir." dedi.

    NordPass CEO'su Jonas Karklys, "Hepimizin bu kadar benzer düşünmesi inanılmaz ve bu araştırma şunu doğruluyor. Çok orijinal olduğunu düşündüğümüz şey aslında bizi en yaygın listeye sokabilir. Oyuncu gençlerden şirket sahiplerine kadar herkes siber suçların hedefidir ve tek fark ticari kuruluşların kural olarak bilgisizlikleri için daha yüksek bir bedel ödemesidir." dedi.