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Elazığ Ve Sivas'ta Yağmur İle Dolu Hayatı Felç Etti

Sivas?ta kısa süreli etkili olan dolu yağışı evlerini çatılarını, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

  1. Sivas kent merkezi Kovalı mevkisi ile Zara ilçesinde dolu yağışı yaklaşık 15 dakika etkili oldu.

    Sivas kent merkezi Kovalı mevkisi ile Zara ilçesinde dolu yağışı yaklaşık 15 dakika etkili oldu.

  2. Sağanak yağmurla başlayan ve doluya dönüşen yağış nedeniyle Zara ilçesinde vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, çatılar beyaza büründü.

    Sağanak yağmurla başlayan ve doluya dönüşen yağış nedeniyle Zara ilçesinde vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, çatılar beyaza büründü.

  3. Kovalı mevkiinde araçlar karayolunda güçlükle ilerledi.

    Kovalı mevkiinde araçlar karayolunda güçlükle ilerledi.

  4. Su birikintileri ve dolu yayalara zor anlar yaşattı.

    Su birikintileri ve dolu yayalara zor anlar yaşattı.

  5. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak Elazığ?da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü.

    Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak Elazığ?da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü.

  6. Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla doldu.

    Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla doldu.

  7. Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü.

    Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü.