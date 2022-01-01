Elazığ Ve Sivas'ta Yağmur İle Dolu Hayatı Felç Etti
Sivas?ta kısa süreli etkili olan dolu yağışı evlerini çatılarını, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
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Sivas kent merkezi Kovalı mevkisi ile Zara ilçesinde dolu yağışı yaklaşık 15 dakika etkili oldu.
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Sağanak yağmurla başlayan ve doluya dönüşen yağış nedeniyle Zara ilçesinde vatandaşlar iş yerlerine sığınırken, çatılar beyaza büründü.
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Kovalı mevkiinde araçlar karayolunda güçlükle ilerledi.
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Su birikintileri ve dolu yayalara zor anlar yaşattı.
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı sağanak Elazığ?da etkili oldu. Bir anda bastıran yağmur bazı kesimlerde dolu olarak görüldü.
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Sağanakla birlikte birçok alt geçidi sularla doldu.
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Ana caddelerin nehre döndüğü kentte, araçlar mahsur kaldı. Kentin batı kesimi ise yağan doluyla birlikte adeta beyaza büründü.