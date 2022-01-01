Selena'nın yanı sıra daha önce 'Küçük Sırlar', 'Gönül İşleri' gibi yapımlara rol alan ünlü oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2016 yılında başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Kobal şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.