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Sinem Kobal Meğer Kardeşi İle Oynamış!

2006 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Selena'da başrol oynayan Sinem Kobal'ın dizideki rol arkadaşı gündeme geldi. İşte Sinem Kobal'ın Selena dizisinde birlikte oynadığı o rol arkadaşı...

  1. Selena'nın yanı sıra daha önce 'Küçük Sırlar', 'Gönül İşleri' gibi yapımlara rol alan ünlü oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2016 yılında başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Kobal şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.

    Selena'nın yanı sıra daha önce 'Küçük Sırlar', 'Gönül İşleri' gibi yapımlara rol alan ünlü oyuncu uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2016 yılında başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Kobal şimdilerde ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.

  2. 2020 yılında kızı Lina'yı kucağına alan Kobal sakin bir hamilelik için inzivaya çekilse de hayranlarıyla sosyal medyada buluşmayı ihmal etmiyor.

    2020 yılında kızı Lina'yı kucağına alan Kobal sakin bir hamilelik için inzivaya çekilse de hayranlarıyla sosyal medyada buluşmayı ihmal etmiyor.

  3. İkinci çocuğunu kucağıına almak için gün sayan Kobal'ın Instagram hesabından kardeşiyle paylaştığı pozları hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

    İkinci çocuğunu kucağıına almak için gün sayan Kobal'ın Instagram hesabından kardeşiyle paylaştığı pozları hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

  4. SELENA'DA KARDEŞİYLE BİRLİKTE OYNAMIŞ!

    SELENA'DA KARDEŞİYLE BİRLİKTE OYNAMIŞ!

  5. Kobal'ın kardeşini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşıma hayranları tarafından, "İki kardeş bu kadar mı benzemez" şeklinde yorum geldi.

    Kobal'ın kardeşini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan paylaşıma hayranları tarafından, "İki kardeş bu kadar mı benzemez" şeklinde yorum geldi.

  6. Selena dizisiyle oyunculuk kariyerinde adını duyuran Sinem Kobal kısa sürede şöhreti yakaladı. Kobal 2006 yılıda ün yaptığı dizide kardeşi Kerem Kobal ile birlikte rol almış.

    Selena dizisiyle oyunculuk kariyerinde adını duyuran Sinem Kobal kısa sürede şöhreti yakaladı. Kobal 2006 yılıda ün yaptığı dizide kardeşi Kerem Kobal ile birlikte rol almış.