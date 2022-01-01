Karaciğeri Yenileyen Besinler...

LİMON SUYU

Güçlü bir anti bakteriyel etkisi olan limon suyu aynı zamanda karaciğer yağlanmasını engeller. Karaciğerin yenilenmesinde yardımcı olan limon suyu ile yapılan detoksu uzmanlar haftada bir kez de olsa tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.

KARACİĞERİ YENİLEYEN DETOKS

Yarım su bardağı su, bir tane sıkılmış limon suyu, 1 adet yumurta ve bir çay kaşığı zenfecili iyice karıştırınız. Karışımı bir gün boyunca buzdolabında bekletiniz. Ertesi gün kahvaltıdan önce tüketiniz.