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Karaciğeri Yenileyen Besinler...

Vücudun önemli organlarından biri olan karaciğer hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Çeşitli sebeplerden ötürü yağlanan ya da toksinlenen karaciğer kendini yenilemesi için dış besinlere ihtiyaç duyar.

  1. Karaciğer tüketilen her besini kana karışmadan önce zararlı hücrelerden arındırır. Fakat biriktirme esnasında karaciğer yenilenmeyi engelleyen bir problemle karşılaştığında ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Yaşanan beslenme değişikliği, kilo alma ve aktivitenin azalması karaciğerin doğru çalışmasını engeller.

    Karaciğer tüketilen her besini kana karışmadan önce zararlı hücrelerden arındırır. Fakat biriktirme esnasında karaciğer yenilenmeyi engelleyen bir problemle karşılaştığında ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Yaşanan beslenme değişikliği, kilo alma ve aktivitenin azalması karaciğerin doğru çalışmasını engeller.

  2. Cildin deformasyona uğraması, göz kuruluğu, hafızanın zayıflaması ve sürekli yorgunluk gibi rahatsızlıkların temelini oluşturur. Karaciğer yağlanması zamanında tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliğine hatta kansere bile neden olabilir. Bu yüzden beslenem alışkanlığına mutlaka bazı besinler tüketilmelidir. <br> KARACİĞERİ YENİLEYEN BESİNLER...

    Cildin deformasyona uğraması, göz kuruluğu, hafızanın zayıflaması ve sürekli yorgunluk gibi rahatsızlıkların temelini oluşturur. Karaciğer yağlanması zamanında tedavi edilmediğinde karaciğer yetmezliğine hatta kansere bile neden olabilir. Bu yüzden beslenem alışkanlığına mutlaka bazı besinler tüketilmelidir.
    KARACİĞERİ YENİLEYEN BESİNLER...

  3. SU Vücudun sıvı oranı karaciğeri etkileyen önemli faktörler arasındadır. Vücuttaki zararlı toksinler sıvı oranı azalınca artar. Bu durumu engellemek için günde en az 2,5 litre su tüketilmelidir. Su karaciğerdeki toksinleri idrar yoluyla atarak yağlanmasını engeller.

    SU Vücudun sıvı oranı karaciğeri etkileyen önemli faktörler arasındadır. Vücuttaki zararlı toksinler sıvı oranı azalınca artar. Bu durumu engellemek için günde en az 2,5 litre su tüketilmelidir. Su karaciğerdeki toksinleri idrar yoluyla atarak yağlanmasını engeller.

  4. AVOKADO İçerdiği omega-3 yağ asidi karaciğerin yenilenmesini destekler. Vücutta biriken zararlı yağ asitlerini temizleyerek karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ancak uzmanlar günde bir taneden fazla tüketilmemesi gerektiğini de vurguluyor.

    AVOKADO İçerdiği omega-3 yağ asidi karaciğerin yenilenmesini destekler. Vücutta biriken zararlı yağ asitlerini temizleyerek karaciğerin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Ancak uzmanlar günde bir taneden fazla tüketilmemesi gerektiğini de vurguluyor.

  5. ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ Yapılan araştırmalarda üzüm çekirdeğinin karaciğer yağlanmasını engellediği ortaya çıktı. Vücudu toksinlerden arındıran karaciğerin yenilenmesinde yardımcı olduğundan uzmanlar her gün bir avuç tüketilmesinin fayda sağlayacağını belirtiyor.

    ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ Yapılan araştırmalarda üzüm çekirdeğinin karaciğer yağlanmasını engellediği ortaya çıktı. Vücudu toksinlerden arındıran karaciğerin yenilenmesinde yardımcı olduğundan uzmanlar her gün bir avuç tüketilmesinin fayda sağlayacağını belirtiyor.

  6. SARIMSAK Güçlü bir antioksidan olan sarımsakta karaciğeri yenileyen etkili besinlerden biridir. Sarımsak, karaciğerin enzimlerini doğru çalıştırarak toksinlerin vücutan idrar ya da dışkılama ile atılmasına yardım eder. Uzmanlar haftada bir kez kahvaltıdan önce bir diş çiğ sarımsak çiğnemenin etkili olacağını belirtiyor.

    SARIMSAK Güçlü bir antioksidan olan sarımsakta karaciğeri yenileyen etkili besinlerden biridir. Sarımsak, karaciğerin enzimlerini doğru çalıştırarak toksinlerin vücutan idrar ya da dışkılama ile atılmasına yardım eder. Uzmanlar haftada bir kez kahvaltıdan önce bir diş çiğ sarımsak çiğnemenin etkili olacağını belirtiyor.

  7. LİMON SUYU <br> Güçlü bir anti bakteriyel etkisi olan limon suyu aynı zamanda karaciğer yağlanmasını engeller. Karaciğerin yenilenmesinde yardımcı olan limon suyu ile yapılan detoksu uzmanlar haftada bir kez de olsa tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. <br> KARACİĞERİ YENİLEYEN DETOKS <br> Yarım su bardağı su, bir tane sıkılmış limon suyu, 1 adet yumurta ve bir çay kaşığı zenfecili iyice karıştırınız. Karışımı bir gün boyunca buzdolabında bekletiniz. Ertesi gün kahvaltıdan önce tüketiniz.

    LİMON SUYU
    Güçlü bir anti bakteriyel etkisi olan limon suyu aynı zamanda karaciğer yağlanmasını engeller. Karaciğerin yenilenmesinde yardımcı olan limon suyu ile yapılan detoksu uzmanlar haftada bir kez de olsa tüketilmesi gerektiğini vurguluyor.
    KARACİĞERİ YENİLEYEN DETOKS
    Yarım su bardağı su, bir tane sıkılmış limon suyu, 1 adet yumurta ve bir çay kaşığı zenfecili iyice karıştırınız. Karışımı bir gün boyunca buzdolabında bekletiniz. Ertesi gün kahvaltıdan önce tüketiniz.

  8. BRÜKSEL LAHANASI İçerdiği sülfür bileşeni sayesinde hasara uğrayan dokuları yeniler. Aşırı hormon ve zararlı toksinleri idrar yolu ile vücuttan atar.

    BRÜKSEL LAHANASI İçerdiği sülfür bileşeni sayesinde hasara uğrayan dokuları yeniler. Aşırı hormon ve zararlı toksinleri idrar yolu ile vücuttan atar.